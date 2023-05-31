كرة سلة - الاتحاد المصري يسرد "2023 عام بطولات العالم للسلة المصرية"

أشاد الاتحاد المصري لكرة السلة بالمشاركات العالمية لمصر في المنافسات المختلفة خلال عام 2023.

وأشار الاتحاد المصري إلى خوض ثمانية منتخبات مختلفة بطولة كأس العالم في 2023 وعلى رأسهم منتخب الرجال.

ووصلت منتخبات مصر إلى كأس العالم في لعبة السلة بشكلها الطبيعي 5 أمام 5 في ثلاث بطولات مختلفة وهم المنتخب الأول للرجال ومنتخبي تحت 19 عاما للشباب والآنسات.

أما على مستوى منافسات 3x3 فنجح منتخب مصر في التأهل لـ 5 بطولات كأس عالم مختلفة وهم منتخب السيدات الأول ومنتخبي تحت 23 عاما للشباب والآنسات ومنتخبي تحت 18 عاما للشباب والآنسات.

المنتخب الأول (رجال)

البداية مع المنتخب الأول للرجال، الذي قدم مباريات قوية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ونجح في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، بعدما تصدر المجموعة الرابعة في المرحلة الأولى، وذلك بفضل فوزه في 5 مباريات من 6 خاضها، كانت أمام الكونغو الديمقراطية، كينيا، والسنغال.

ثم واصل منتخب مصر، تقديم عروضه القوية في المرحلة الثانية من التصفيات، ونجح في الفوز على نظيره التونسي على أرضه، ثم الفوز على الكاميرون، والهزيمة أمام جنوب السودان، ليقترب بشكل كبير من التأهل إلى كأس العالم قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات التي أقيمت على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وفي المرحلة الأخيرة من التصفيات، حسم المنتخب الوطني، تأهله إلى كأس العالم من المباراة الأولى، بعدما حقق الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 71-67، ليعود للمشاركة من جديد في كأس العالم بعد الغياب عن المشاركة في النسخة الأخيرة عام 2019.

وتقام بطولة كأس العالم للرجال في إندونيسيا والفلبين واليابان خلال الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى العاشر من شهر سبتمبر من العام الجاري، ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة كل من: المكيسك، مونتينيجرو، وليتوانيا.

منتخب تحت 19 سنة (شباب)

توج منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة، ببطولة إفريقيا التي أقيمت في مدغشقر العام الماضي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في المجر خلال الفترة من 24 يونيو المقبل، وحتى 2 يوليو من العام الجاري.

وقدم منتخبنا الوطني للشباب، مباريات قوية في بطولة إفريقيا، حيث أنه نجح في الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات من 4 خاضها، وفاز على أنجولا، غينيا، ورواندا، وخسر لقاء وحيد أمام مالي.

وواصل منتخبنا عروضه القوية في البطولة، حيث أنه تمكن من الفوز على شقيقه الجزائري في الدور ربع النهائي، قبل أن يتأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على نظيره الأنجولي في نصف النهائي، ويحقق اللقب على حساب مدغشقر في مباراة شهدت دعم جماهيري قوي لأصحاب الأرض، ولكن نجح منتخب مصر من الفوز خلالها بنتيجة 81-54، ليتوج باللقب ويتأهل لكأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة بكأس العالم، رفقة كل من: صربيا، اليابان، والبرازيل.

منتخب تحت 19 سنة (آنسات)

نجح منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، في التأهل لكأس العالم الذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو من العام الجاري، وذلك بعدما حصد الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا الأخيرة.

وقدمت لاعبات منتخبنا الوطني مباريات قوية في بطولة إفريقيا، حيث نجحن في التأهل للدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة، بالفوز في 3 مباريات، أمام أنجولا، تنزانيا، وغينيا.

ثم واصل منتخبنا مشواره القوي في البطولة، بالفوز على الجزائر في ربع النهائي، قبل إقصاء مدغشقر المستضيف للبطولة من الدور نصف النهائي، ثم الحصول على الميدالية الفضية في البطولة بعد خسارة النهائي أمام مالي.

ويتواجد منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، في المجموعة الرابعة بكأس العالم، رفقة كل من: كندا، الصين، وجمهورية التشيك.

منتخب مصر الأول للسيدات 3×3

نجح منتخب مصر الأول للسيدات 3×3، في التأهل لكأس العالم بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا، والتي استضافتها مصر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقدم منتخبنا مباريات قوية في البطولة، ونجح في إقصاء شقيقه التونسي من الدور نصف النهائي، قبل أن يفوز على مدغشقر في المباراة النهائية، ويتوج باللقب الإفريقي ويتأهل إلى كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم 3×3 في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 30 مايو الجاري، وحتى الرابع من شهر يونيو المقبل، ويتواجد منتخبنا في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، أستراليا، وبولندا.

منتخب تحت 23 سنة (شباب وآنسات) 3×3

يخوض منتخبي تحت 23 سنة شباب وآنسات بطولة العالم 3×3 والمقرر إقامتها في بولندا خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر من العام الجاري.

وتأهل منتخبي تحت 23 سنة شباب وآنسات للمشاركة في كأس العالم، بناءًا على تواجدهما في مراكز متقدمة بتصنيف الاتحاد الدولي، والذي تزيد النقاط الخاصة به وفقًا للمشاركات والنتائج المميزة التي يحققها المنتخب في البطولات المختلفة، سواء الدولية أو القارية.

منتخب تحت 18 سنة (شباب) 3×3

توج منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 سنة، ببطولة إفريقيا التي استضافتها مصر في نهاية العام الماضي، ليحجز بطاقة تأهله إلى كأس العالم 3×3.

وقدم منتخب مصر للشباب عروض قوية في بطولة إفريقيا، ونجح في التأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على شقيقه الجزائري، قبل أن ينجح في التتويج باللقب بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في النهائي.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب تحت 18 سنة 3×3 خلال الفترة من 30 أغسطس المقبل، وحتى 3 سبتمبر من العام الجاري، ولم تتحدد بعد مجموعات البطولة.

منتخب تحت 18 سنة (آنسات) 3×3

نجح منتخبنا الوطني تحت 18 سنة آنسات بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا 3×3، ليتأهل هو الآخر لكأس العالم الذي يقام الفترة من 30 أغسطس المقبل، وحتى 3 سبتمبر من العام الجاري.

وقدمت لاعبات منتخبنا الوطني أداءًا قويًا خلال مبارياتهم في بطولة إفريقيا، ونجحن في التأهل للنهائي بعد الفوز على المنتخب المغربي في نصف النهائي، قبل التفوق على الكونغو في المباراة النهائية والتتويج باللقب الإفريقي.