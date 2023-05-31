تايكوندو - جنى خطاب تقصي لاعبة إسرائيل وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

نجحت البطلة المصرية جنى خطاب في إقصاء أفيشاج سيمبريج لاعبة إسرائيل من دور الـ32 ببطولة العالم للتايكوندو المقامة في باكو عاصمة أذربيجان.

وتستضيف أذربيجان بطولة العالم للتايكوندو للرجال والسيدات حتى يوم 4 يونيو المقبل.

وتغلبت جنى خطاب على لاعبة إسرائيل بنتيجة 2-1 في الجولات.

وكانت الجولة الفاصلة والأخيرة قد وصلت للتعادل 4-4 قبل أن تخطف جنى الفوز بضربة في الثانية الأخيرة.

وكانت أفيشاج لاعبة إسرائيل قد حصلت على برونزية أولمبياد طوكيو الأخيرة وتعتبر المصنفة السادسة عالميا.

بينما البطلة المصرية جنى خطاب المصنفة 140 عالميا.

وأقصت جنا في الدور الأول، غزالة سلطاني لاعبة إيران بنتيجة 2-1 في الجولات.

وتأهلت جنى لثمن النهائي لتواجه كاميللا بيزيرا لاعبة البرازيل في ظهر اليوم الأربعاء.

وتشارك مصر في بطولة العالم بـ 12 لاعبا ولاعبة هم:

الرجال: يوسف عصام تحت وزن 54كجم، مصطفي فرج وزن أقل من 58 كجم، إياد بركات وزن 68 كجم، رامي عيسي وزن 74 كجم، سيف عيسي وزن 80 كجم، أحمد الراوي وزن 87 كجم.

بينما اللاعبات هن: حبيبة محمد وزن 46 كجم، جني خطاب وزن 49 كجم، شهد سامي وزن 53 كجم، نادين عمرو وزن 57 كجم، آية شحاته وزن 67 كجم، ميسون إيهاب وزن 73 كجم.