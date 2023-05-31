لغياب رونالدو وخسارة اللقب.. النصر يحدد تذاكر مباراته الأخيرة بـ10 ريالات

أعلن نادي النصر السعودي سعر تذاكر مباراته الأخيرة بالموسم ضد الفتح، والتي شهدت انخفاضا كبيرا.

ويلتقي النصر مع الفتح ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي يوم الأربعاء، في مباراة تحصيل حاصل بعدما خسر اللقب أمام اتحاد جدة في الجولة قبل الأخيرة.

وذكر حساب ملعب الأول بارك معقل النصر على تويتر "للحضور وتحية الفريق في آخر لقاء في الموسم جميع تذاكر الفئات العامة بـ10 ريالات".

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة الختامية، من 10 ريالات، وترتفع إلى 35 و40، ثم 500 و550، وصولاً إلى 700 و750 و950، وتنتهي بـ6 و12 ألف ريال.

وتشهد المباراة غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر بسبب راحة منحها له الجهاز الطبي.

وخاض النجم البرتغالي تدريبا منفردا يوم الثلاثاء، بعد غيابه عن تدريب يوم الاثنين.

وأوضح تقرير جريدة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو أثبتت سلامة العضلة الضامة من أي تمزق، مع وجود شد بسيط فيها.

واكتفى البالغ من العمر 38 عاما بحصة علاجية داخل العيادة تجاوزت الساعتين، برفقة زميليه نواف العقيدي، وعلي الحسن، ليغادر بعدها أسوار النادي.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الطبي للنصر فضل إراحة الدون من المواجهة الأخيرة في الدوري، حتى لا يتعرض لتمزق عضلي.

ستكون مباراة الفتح هي الأولى التي يغيب عنها كريستيانو منذ انضمامه للنصر في يناير الماضي.

إذ شارك في 19 مباراة، منها 16 مباراة بالدوري السعودي، سجل 14 هدفا وصنع 2.

وكان رونالدو قد طلب من مدرب الفريق استبداله خلال المباراة الأخيرة أمام الاتفاق، وهو ما تم عند الدقيقة 84 بعد شعوره بآلام في العضلة، أجبرته على الخروج من الملعب خشية تفاقمها.

وكانت آمال النصر بالمنافسة على لقب الدوري قد انتهت بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام الاتفاق، وفوز الاتحاد على الفيحاء 3ـ0.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية.

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

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