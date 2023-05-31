ليكيب: برشلونة قد يلجأ للدوري الأمريكي للتعاقد مع ميسي

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن خطة محتملة جديدة من برشلونة للتعاقد مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب في صفوفه بالموسم المقبل.

ويرغب برشلونة في عودة ميسي للفريق بالموسم المقبل ولكن الظروف المالية للنادي هي ما تمنع إتمام الصفقة حتى الآن.

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وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن برشلونة يفكر في اللجوء لفريق إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع ميسي.

برشلونة قد يتفق مع إنتر ميامي على التعاقد مع ميسي بشكل مجاني على أن يستعيره ليلعب في صفوفه بالموسم المقبل.

ميسي يرغب في اللعب بالمستويات الكبرى في أوروبا لموسم إضافي على الأقل لرغبته في الوصول لكوبا أمريكا 2024 في أفضل مستوى له قبل أن يختم مشواره مع الأندية في أوروبا.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أبدى ترحيبه بعودة ليونيل ميسي في تصريحاته لصحيفة سبورت الكتالونية، قائلا: "عودة ميسي إلى برشلونة ذات معنى بالنسبة لي. أنا المسؤول عن كرة القدم في هذا النادي، وليس لدي أي شك في أن ميسي سيساعدنا. هذا ما أخبرت به رئيس النادي (خوان لابورتا)"

وعن العوامل المتحكمة في قرار عودة ميسي إلى برشلونة، كان تشافي قد قال في المؤتمر الصحفي الماضي إن الأمر يتوقف على قرار اللاعب الأرجنتيني الآن.

وعلى ذلك علق المدرب: "من الصعب أن تضع نفسك مكان لاعب فاز بكل شيء. لا أعرف أي شكوك يمكن أن تساوره، ربما مشروع آخر، ربما رحيل اللاعبين المقربين منه مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. لا أعرف، فلست في رأسه".

واختتم "فيما يخص العلاقة التي تجمعني به فقد كنت واضحا للغاية. الباب مفتوح أمامه هنا إذا أراد القدوم. ليس لدي ي شكوك كمدرب، ولذلك أقول إن الأمر يتوقف على قراره الشخصي".

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

وبطبيعة الحال، لعب ميسي وتشافي معا حتى رحيل الأخير في 2015 إلى السد القطري.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان، ونجح في التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني في الموسم الذي يوشك على نهايته الآن.

برشلونة ليونيل ميسي باريس سان جيرمان إنتر ميامي
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