تضاؤل فرص حجازي في المشاركة بمباراة الاحتفال بلقب الدوري

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

تقلصت فرص مشاركة أحمد حجازي قائد اتحاد جدة في المباراة الأخيرة للموسم ضد الطائي يوم الأربعاء.

وقاد حجازي وطارق حامد النمور للفوز بلقب الدوري السعودي قبل جولة من نهاية الموسم بعد صراع مع النصر.

وأوضح تقرير جريدة الرياضية السعودية أن أحمد حجازي لم يشارك في التدريبات الجماعية للمرة الثانية على التوالي.

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وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يغيب حجازي عن المباراة الأخيرة للإصابة.

وتواجد الدولي المصري في عيادة النادي بعد إصابته في الركبة في مباراة الباطن حين تحامل على نفسه وأكمل اللقاء حتى النهاية.

الفوز على الباطن رفع رصيد النمور إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية.

أحمد حجازي اتحاد جدة الدوري السعودي
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