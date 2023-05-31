بتواجد ميسي ونيمار.. سان جيرمان يكشف قميصه للموسم الجديد

أزاح نادي باريس سان جيرمان الستار يوم الأربعاء عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

وأوضح بيان النادي أن القميص الجديد يظهر التصميم الكلاسيكي للقميص الباريسي ويجسد الروح الفريدة للعاصمة الفرنسية.

القميص الجديد استمرار لتعاون النادي مع شركة نايكي الأمريكية.

ويغلب اللون الأزرق على القميص مع شريط أحمر طولي وآخران باللون الأبيض.

🆕🏟️👕 Découvrez notre nouveau maillot 𝐇𝐨𝐦𝐞 @nikefootball pour la saison 23/24 🟥🟦 Une tunique qui rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l'esprit unique de la capitale française ✨#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/f9Ku9lsdIY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2023

وظهر النجمان ليونيل ميسي ونيمار في إعلان النادي عن القميص الجديد رغم التقارير الكثيرة التي تربطهما بالرحيل هذا الصيف.

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وحسم باريس سان جيرمان تتويجه بالدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي، والـ 11 في تاريخه، وذلك بالتعادل مع ستراسبورج بهدف لكل فريق في الجولة 37.

النتيجة لم تغير شيئا فيما يخص باريس، فقد حسم لقب الدوري الفرنسي رسميا بوصوله إلى النقطة رقم 85، حيث لم يغير انتصار ملاحقه لانس على أجاكسيو بثلاثة أهداف دون رد من الأمور في شيء.

ورفع لانس رصيده إلى 81 نقطة، ليحسم باريس اللقب بفارق 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

وبهذا التتويج انفرد باريس سان جيرمان بالصدارة التاريخية للحقبة الاحترافية في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث وصل إلى اللقب الـ11، وفض الشراكة مع سانت إيتيان صاحب الألقاب الـ 10.

باريس سان جيرمان فاز بالدوري مرتين قبل الاستحواذ القطري في موسمي 1985-1986 و1993-1994، ثم توج بـ 9 ألقاب بعده، في 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 و2021-2022 و2022-2023.

وينتهي موسم الدوري الفرنسي يوم السبت 3 يونيو.

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