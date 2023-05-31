بتواجد ميسي ونيمار.. سان جيرمان يكشف قميصه للموسم الجديد

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

ميسي - مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان

أزاح نادي باريس سان جيرمان الستار يوم الأربعاء عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

وأوضح بيان النادي أن القميص الجديد يظهر التصميم الكلاسيكي للقميص الباريسي ويجسد الروح الفريدة للعاصمة الفرنسية.

القميص الجديد استمرار لتعاون النادي مع شركة نايكي الأمريكية.

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ويغلب اللون الأزرق على القميص مع شريط أحمر طولي وآخران باللون الأبيض.

وظهر النجمان ليونيل ميسي ونيمار في إعلان النادي عن القميص الجديد رغم التقارير الكثيرة التي تربطهما بالرحيل هذا الصيف.

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وحسم باريس سان جيرمان تتويجه بالدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي، والـ 11 في تاريخه، وذلك بالتعادل مع ستراسبورج بهدف لكل فريق في الجولة 37.

النتيجة لم تغير شيئا فيما يخص باريس، فقد حسم لقب الدوري الفرنسي رسميا بوصوله إلى النقطة رقم 85، حيث لم يغير انتصار ملاحقه لانس على أجاكسيو بثلاثة أهداف دون رد من الأمور في شيء.

ورفع لانس رصيده إلى 81 نقطة، ليحسم باريس اللقب بفارق 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

وبهذا التتويج انفرد باريس سان جيرمان بالصدارة التاريخية للحقبة الاحترافية في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث وصل إلى اللقب الـ11، وفض الشراكة مع سانت إيتيان صاحب الألقاب الـ 10.

باريس سان جيرمان فاز بالدوري مرتين قبل الاستحواذ القطري في موسمي 1985-1986 و1993-1994، ثم توج بـ 9 ألقاب بعده، في 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 و2021-2022 و2022-2023.

وينتهي موسم الدوري الفرنسي يوم السبت 3 يونيو.

نيمار ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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