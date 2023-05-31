مواعيد مباريات الأربعاء 31 مايو 2023 - نهائي الدوري الأوروبي.. والدرجة الأولى والثانية في مصر

تقام اليوم مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية، كما تبدأ الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

نهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية × روما.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري المصري

البنك الأهلي × الداخلية.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

المقاولون العرب × الإسماعيلي.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري الدرجة الثانية المصري

سبورتنج × الأولمبي.. 5:00 مساء.

كفر الشيخ × بايونيرز.. 5:00 مساء.

طنطا × أبو قير للأسمدة.. 5:00 مساء.

دكرنس × الحمام.. 5:00 مساء.

هلال مطروح × المنصورة.. 5:00 مساء.

المجد السكندري × بلدية المحلة.. 5:00 مساء.

نبروه × المصري بالسلوم.. 5:00 مساء.

بروكسي × جمهورية شبين.. 5:00 مساء.

كأس العالم للشباب

كولومبيا × سلوفاكيا.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

البرازيل × تونس.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

إنجلترا × إيطاليا.. 12:00 صباحا - بي إن سبورتس بريميوم 3.

الأرجنتين × نيجيريا.. 12:00 صباحا - بي إن سبورتس بريميوم 2.

كأس العرب للأندية الأبطال

الاتحاد المنستيري × المحرق.. 5:00 مساء.

الهلال × الصفاقسي.. 5:00 مساء.

الدوري السعودي

الهلال × الرائد.. 9:00 مساء - SSC سبورت 4.

الاتحاد × الطائي.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

النصر × الفتح.. 9:00 مساء - SSC سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.