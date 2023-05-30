مارسيال يغيب عن نهائي كأس إنجلترا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وتشيلسي

أعلن مانشستر يونايتد غياب مهاجمه أنتوني مارسيال عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي للإصابة.

أنتوني مارسيال

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأشار موقع يونايتد الرسمي إلى أن اللاعب الفرنسي تعرض لمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء فولام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الفحوصات عدم قدرة مارسيال على التواجد في النهائي الذي سيقام السبت المقبل.

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اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك في 29 مباراة الموسم الجاري سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويقام النهائي يوم السبت المقبل في ملعب ويمبلي العريق.

وستكون هذه هي أول مرة في التاريخ التي يلتقي فيها قطبي مانشستر في نهائي البطولة التي بدأت قبل 152 عاما وبالتحديد في سنة 1871.

مانشستر يونايتد مارسيال مانشستر سيتي
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