اسكواش - علي فرج في موعد ناري.. وتكرار لنهائي العام الماضي في سيدات بطولة الجونة

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بفوزه على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتأخر فرج بخسارته الشوط الأول 6-11، لكنه انتفض واكتسح المصنف الثامن عالميا وتغلب عليه بثلاثة أشواط متتالية بواقع 11-2، 11-3، 11-2 في مباراة استمرت 42 دقيقة.

ويلتقي فرج في نصف النهائي بالبيروفي دييجو إلياس المصنف الأول عالميًا الذي أنهى مغامرة الإسباني إيكر باخاريس برنابيو بثلاثة أشواط دون رد.

وفاز إلياس بالشوط الأول 11-9، ثم 11-2 و11-2 في مباراة استمرت 39 دقيقة.

وكان باخاريس قد فجر مفاجأة كبيرة في الدور السابق بالتغلب على طارق مؤمن 3-2.

وفي منافسات السيدات، تأهلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميًا إلى نصف النهائي بفوزها على الإنجليزية 3-0 بواقع 11-8، 11-2، 11-5 في 37 دقيقة.

وضربت جوهر موعدًا ناريًا مع هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في تكرار لنهائي النسخة الماضية.

وتغلبت الحمامي المصنفة الثالثة عالميا، على الويلزية يسني إيفانز بثلاثة أشواط دون رد.

وتفوقت الحمامي بواقع 11-8، 11-5، 11-4 في 33 دقيقة.

وتُستكمل مباريات ربع النهائي الأربعاء بمواجهة مصطفى عسل أمام مازن هشام، والنيوزيلندي بول كول ضد الإنجليزي محمد الشوربجي.

وفي منافسات السيدات تلعب نور الشربيني أمام البلجيكية تيني جيليس، بينما تلتقي سلمى هاني بالشقيقة نيلي جيليس.