أهلي جدة يعلن إيقاف قرار منع قيد اللاعبين

أعلن نادي أهلي جدة السعودي إيقاف قرار منع النادي عن قيد اللاعبين لفترتين بعد التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي.

يأتي ذلك في قضية اللاعب لويس جرابان الذي انضم للفريق في أغسطس 2022 ورحل بنهاية العام.

وجاء بيان أهلي جدة:

"صدر قرار من غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالقضية رقم 332 لصالح اللاعب لويس جرابان والقاضي بسداد إجمالي مبلغ مليون ومئتي ألف دولار أمريكي" وعقوبة رياضية بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظامية.

وعليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عدد من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برفع استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" وسجلت القضية بالرقم CAS2023/4/9553 وعلى أثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقاً للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع.

وعليه تم إبلاغ النادي اليوم عصراً بصدور قرار من هيئة التحكيم بقبول إجراءات التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية".

📝 بيـان إعلامي pic.twitter.com/jgVvGATv1W — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 30, 2023

وعاد أهلي جدة إلى الدوري السعودي بعد موسم واحد في الدرجة الثانية تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وارتبط اسم أهلي جدة بأكثر من لاعب لضمه في الصيف المقبل أبرزهم محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر وطرابزون سبور التركي.