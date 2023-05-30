الـ23.. جالاتا سراي يتوج بالدوري التركي بعد صراع مع فنربخشه

توج جالاتا سراي بلقب الدوري التركي للمرة الـ23 في تاريخه رسميا اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك عقب فوزه على أنقرة جوتشو في الجولة الـ34 بأربعة أهداف لهدف في ملعب إريامان في الجولة 36 من المسابقة.

افتتح ماورو إيكاردي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة وأدرك ميلسون التعادل في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 38 سجل إيكاردي هدفا ثانيا له ولفريقه قبل أن يضيف باريس يلماز هدفا ثالثا في الدقيقة 73.

وعقب خمس دقائق سجل سيرجيو أوليفيرا الهدف الرابع لجالاتا سراي.

ولم يشفع انتصار فنبرخشه بهدفين دون رد على أنطاليا سبور لمواصلة المنافسة بعد فوز جالاتا سراي.

ويتصدر جالاتا سراي الترتيب بـ82 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه فنبرخشه.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لجالاتا سراي في الدوري منذ عام 2019.

أما فنربخشه فلم يفز بالدوري منذ عام 2014.

ويبتعد جالاتا سراي عن فنربخشه أققرب ملاحقيه بفارق أربع القاب.

فيما يعد بيشكتاش ثالث أكثر المتوجين باللقب في التاريخ بـ16 مرة.

ويأتي طرابزون سبور رابعا بسبعة ألقاب ثم إسطنبول باشاك شهير وبورصا سبور ولكل منهما بطولة وحيدة.