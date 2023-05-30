الـ23.. جالاتا سراي يتوج بالدوري التركي بعد صراع مع فنربخشه

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

إيكاردي

توج جالاتا سراي بلقب الدوري التركي للمرة الـ23 في تاريخه رسميا اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك عقب فوزه على أنقرة جوتشو في الجولة الـ34 بأربعة أهداف لهدف في ملعب إريامان في الجولة 36 من المسابقة.

افتتح ماورو إيكاردي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة وأدرك ميلسون التعادل في الدقيقة 16.

أخبار متعلقة:
الأهلي: نحاول زيادة عدد الحضور أمام الوداد.. وتسهيلات للسفر لمباراة الإياب الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد.. القنوات الناقلة مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية

وفي الدقيقة 38 سجل إيكاردي هدفا ثانيا له ولفريقه قبل أن يضيف باريس يلماز هدفا ثالثا في الدقيقة 73.

وعقب خمس دقائق سجل سيرجيو أوليفيرا الهدف الرابع لجالاتا سراي.

ولم يشفع انتصار فنبرخشه بهدفين دون رد على أنطاليا سبور لمواصلة المنافسة بعد فوز جالاتا سراي.

ويتصدر جالاتا سراي الترتيب بـ82 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه فنبرخشه.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لجالاتا سراي في الدوري منذ عام 2019.

أما فنربخشه فلم يفز بالدوري منذ عام 2014.

ويبتعد جالاتا سراي عن فنربخشه أققرب ملاحقيه بفارق أربع القاب.

فيما يعد بيشكتاش ثالث أكثر المتوجين باللقب في التاريخ بـ16 مرة.

ويأتي طرابزون سبور رابعا بسبعة ألقاب ثم إسطنبول باشاك شهير وبورصا سبور ولكل منهما بطولة وحيدة.

جالاتا سراي فنربخشه الدوري التركي
نرشح لكم
متفوقا على أرتيتا وإيدي هاو.. جوارديولا مدرب الموسم بالدوري الإنجليزي مدرب إشبيلية يرد على مورينيو: روما مختلف عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد مارسيال يغيب عن نهائي كأس إنجلترا بسبب الإصابة بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على جيرسون سبور برباعية مؤتمر مورينيو عن احتمالية ترك روما بعد نهائي الدوري الأوروبي.. وموقف ديبالا من لقاء إشبيلية تقارير: بعد طعن ابن عمه.. اتهام كوينسي بروميس باستيراد كوكايين بقيمة 75 مليون يورو هل يعود إلى يونايتد؟ فان دير سار يغادر أياكس انتهت الدوري التركي - جيرسون (2) - (4) طرابزون.. انتصار رفاق تريزيجيه
أخر الأخبار
قائمة الجزائر - انضمام عوار وعبدلي لأول مرة لمواجهتي أوغندا وتونس 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصيلحي: زوران مستمر مع الاتحاد.. ولا يوجد عرض رسمي من القطبين لضم مابولولو 20 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على أرتيتا وإيدي هاو.. جوارديولا مدرب الموسم بالدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إشبيلية يرد على مورينيو: روما مختلف عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
مارسيال يغيب عن نهائي كأس إنجلترا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج في موعد ناري.. وتكرار لنهائي العام الماضي في سيدات بطولة الجونة ساعة | رياضات أخرى
أهلي جدة يعلن إيقاف قرار منع قيد اللاعبين ساعة | السعودية
الـ23.. جالاتا سراي يتوج بالدوري التركي بعد صراع مع فنربخشه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية