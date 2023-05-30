الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد.. القنوات الناقلة

مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية

مؤتمر النحاس: فرص بقاء طلائع الجيش في الدوري قائمة.. وفرصة فتح الله ارتدت بهدف لـ الزمالك

للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي

تشكيل الزمالك - ظهور فتوح الأول تحت قيادة أوسوريو ضد طلائع الجيش.. ومنسي على الدكة