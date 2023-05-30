الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد.. القنوات الناقلة
الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 23:06
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز 2022-2023.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.
فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 40 نقطة من 28 مباراة وله مباراة مؤجلة.
وانتصر الزمالك في مباراته الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 2-0.
فيما خسر الاتحاد أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يونيو 2023
ويستضيف استاد القاهرة المباراة.
تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذاع على أون تايم سبورتس 1.
وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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