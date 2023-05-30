الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 23:06

كتب : FilGoal

صبري رحيل - أحمد زيزو - الاتحاد ضد الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 40 نقطة من 28 مباراة وله مباراة مؤجلة.

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وانتصر الزمالك في مباراته الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 2-0.

فيما خسر الاتحاد أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يونيو 2023

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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