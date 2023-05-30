مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية

أوضح خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك أن طريقة لعبه تحتاج لتواجد 3 لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى، وأشاد بكل من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي، وتطرق للحديث عن مستقبله مع الزمالك.

وقاد المدرب الكولومبي الزمالك للفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري المصري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار وسيتحقق الفوز مثلما حدث في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش".

وأضاف "الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد، والهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق، وعلى الورق بدأت المباراة بأربعة مدافعين وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المساك في حالة الدفاع وعندما نستحوذ على الكرة كان يتقدم لوسط الملعب".

وأردف "لاعبو الزمالك استطاعوا أن يلعبوا كرة سريعة ومباشرة وأن تكون التمريرات للأمام، وواجهنا منافس كان جيد جدا ولكن الزمالك استحق الفوز".

وواصل "لا أعتمد على لاعب واحد بعينه وأحمد سيد زيزو لاعب مهم للزمالك ولمنتخب مصر، وحتى إذا لم يكن في حالته ولكنه شارك في الأهداف التي أحرزها الزمالك في اللقاء وكان يقدم الأدوار المطلوبة منه".

وشدد "مباراة اليوم هي أول مباراة تشهد جاهزية جميع اللاعبين واكتمال صفوف الفريق، احتاج في طريقة لعبي لـ 3 لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى".

وتابع "بدأت المباراة بحاتم سكر وأحمد فتوح وبعدها دفعت بـ شيكابالا لزيادة اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، وهناك تحسن في الأداء خلال مباراة اليوم، وأعلم جيدا ما ينقصنا ولكني مضطر للتعامل بالمجموعة المتواجدة".

وأوضح " لن أغير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة التي تنافس الزمالك، ولكنه سأعمل على تحسين طريقة اللعب، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين".

وأكمل "أنا المسؤول الأول عن خسارة الفريق في أي مباراة، ومصطفى شلبي قدم مباراة جيدة ومن أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري ويستحق الانضمام للمنتخب".

وشدد "محمد أشرف روقا لاعب محترف ويلعب بصورة جيدة، ويبذل قصارى جهده عندما يشارك في المباريات مع الفريق".

وعن مستقبله مع الفريق أجاب قائلا: "لدي عقد مع الزمالك وأتمنى الاستمرار لنهاية العقد وأن أحقق نتائج جيدة وأكون فريق جيد استعدادا للبطولة العربية وللموسم المقبل".

وأتم "أي مدرب محترف من الطبيعي أن يتلقى عروضا ولكني احترم تعاقدي واتفاقي مع الزمالك وأرغب في الاستمرار مع الفريق".























































ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي له مباراة مؤجلة.

بينما سقط طلائع الجيش في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 26 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وتكبد عماد النحاس هزيمته الرابعة في آخر 5 مواجهات ضد الزمالك مع المقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

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