مؤتمر النحاس: فرص بقاء طلائع الجيش في الدوري قائمة.. وفرصة فتح الله ارتدت بهدف لـ الزمالك

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 22:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

عماد النحاس

شدد عماد النحاس المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فرص الفريق لا تزال قائمة في البقاء في الدوري المصري رغم الخسارة من الزمالك.

وانتصر الزمالك بثنائية متأخرة ضد طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "خضنا الشوط الأول بصورة جيدة ولم تكن هناك أي فرصة محققة للفريقين".

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي مران الأهلي - عودة الشناوي قبل مواجهة الوداد بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على جيرسون سبور برباعية

وأضاف "الأداء اختلف في الشوط الثاني وكانت هناك فرص محققة لنا أخطرها كرة محمد فتح الله التي ارتدت بهدف التقدم للزمالك".

وتابع "مواجهة مباراة الزمالك عقب لقاء الأهلي تجعل هناك جهد ذهني كبير على اللاعبين، وافتقدنا لبعض اللاعبين للإصابة والإيقاف مثل علي حمدي وإسلام محارب".

وأردف "فرصة البقاء في الدوري لا تزال قائمة وهناك 5 مباريات متبقية لطلائع الجيش، نتيجة مباراة اليوم سلبية بالنسبة لي ونسعى للتعويض في الفترة المقبلة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي له مباراة مؤجلة.

بينما سقط طلائع الجيش في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 26 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وتكبد عماد النحاس هزيمته الرابعة في آخر 5 مواجهات ضد الزمالك مع المقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

عماد النحاس طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري الزمالك مؤتمر النحاس
نرشح لكم
مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي انتهت الدوري المصري - الزمالك (2) (0) طلائع الجيش.. انتصار متأخر تشكيل الزمالك - ظهور فتوح الأول تحت قيادة أوسوريو ضد طلائع الجيش.. ومنسي على الدكة تشكيل طلائع الجيش - جوليوس ووادي يقودان الهجوم ضد الزمالك الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب محمد مصيلحي يعود لرئاسة الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر النحاس: فرص بقاء طلائع الجيش في الدوري قائمة.. وفرصة فتح الله ارتدت بهدف لـ الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - عودة الشناوي قبل مواجهة الوداد 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش 32 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على جيرسون سبور برباعية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي 58 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو عن احتمالية ترك روما بعد نهائي الدوري الأوروبي.. وموقف ديبالا من لقاء إشبيلية ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن تفاصيل معسكر منتخب مصر في شهر يونيو.. وموقف لاعبي الأهلي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 3 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش