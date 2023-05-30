مؤتمر النحاس: فرص بقاء طلائع الجيش في الدوري قائمة.. وفرصة فتح الله ارتدت بهدف لـ الزمالك

شدد عماد النحاس المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فرص الفريق لا تزال قائمة في البقاء في الدوري المصري رغم الخسارة من الزمالك.

وانتصر الزمالك بثنائية متأخرة ضد طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "خضنا الشوط الأول بصورة جيدة ولم تكن هناك أي فرصة محققة للفريقين".

وأضاف "الأداء اختلف في الشوط الثاني وكانت هناك فرص محققة لنا أخطرها كرة محمد فتح الله التي ارتدت بهدف التقدم للزمالك".

وتابع "مواجهة مباراة الزمالك عقب لقاء الأهلي تجعل هناك جهد ذهني كبير على اللاعبين، وافتقدنا لبعض اللاعبين للإصابة والإيقاف مثل علي حمدي وإسلام محارب".

وأردف "فرصة البقاء في الدوري لا تزال قائمة وهناك 5 مباريات متبقية لطلائع الجيش، نتيجة مباراة اليوم سلبية بالنسبة لي ونسعى للتعويض في الفترة المقبلة".

























































ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي له مباراة مؤجلة.

بينما سقط طلائع الجيش في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 26 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وتكبد عماد النحاس هزيمته الرابعة في آخر 5 مواجهات ضد الزمالك مع المقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

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