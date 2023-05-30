للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الزمالك - طلائع الجيش

حصد مصطفى شلبي جائزة رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش المؤجلة من الجولة 23 من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على طلائع الجيش بثنائية متأخرة في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وصنع شلبي الهدف الثاني الذي سجله السنغالي إبراهيما نداي برأسية رائعة في الدقيقة 90+2.

أخبار متعلقة:
الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي تشكيل الزمالك - ظهور فتوح الأول تحت قيادة أوسوريو ضد طلائع الجيش.. ومنسي على الدكة تشكيل طلائع الجيش - جوليوس ووادي يقودان الهجوم ضد الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: لا صحة لأخبار رحيل أوسوريو.. المدرب يستعد لمباراة الجيش

وفاز الجناح المصري بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعدما فاز بها ضد المقاولون العرب في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 26.

ماذا قدم شلبي ضد طلائع الجيش؟

دقائق: 90

تسديدات: 3

صناعة أهداف: 1

تمريرات صحيحة: 40 من 48

دقة تمريرات: 83%

مراوغات ناجحة: 5 من 5

عرضيات صحيحة: 6 من 8

استعادة الكرة: 7

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 7

ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي له مباراة مؤجلة.

بينما سقط طلائع الجيش في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 26 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وتكبد عماد النحاس هزيمته الرابعة في آخر 5 مواجهات ضد الزمالك مع المقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

وواصل السنغالي نداي تألقه مع الزمالك بتسجيل ثالث أهدافه مع الفريق في آخر 4 مباريات في الدوري المصري.

مصطفى شلبي رجل المباراة الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية مؤتمر النحاس: فرص بقاء طلائع الجيش في الدوري قائمة.. وفرصة فتح الله ارتدت بهدف لـ الزمالك الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي انتهت الدوري المصري - الزمالك (2) (0) طلائع الجيش.. انتصار متأخر تشكيل الزمالك - ظهور فتوح الأول تحت قيادة أوسوريو ضد طلائع الجيش.. ومنسي على الدكة تشكيل طلائع الجيش - جوليوس ووادي يقودان الهجوم ضد الزمالك الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب محمد مصيلحي يعود لرئاسة الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر النحاس: فرص بقاء طلائع الجيش في الدوري قائمة.. وفرصة فتح الله ارتدت بهدف لـ الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - عودة الشناوي قبل مواجهة الوداد 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش 31 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على جيرسون سبور برباعية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي 57 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو عن احتمالية ترك روما بعد نهائي الدوري الأوروبي.. وموقف ديبالا من لقاء إشبيلية ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن تفاصيل معسكر منتخب مصر في شهر يونيو.. وموقف لاعبي الأهلي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 3 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش