للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حصد مصطفى شلبي جائزة رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش المؤجلة من الجولة 23 من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على طلائع الجيش بثنائية متأخرة في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وصنع شلبي الهدف الثاني الذي سجله السنغالي إبراهيما نداي برأسية رائعة في الدقيقة 90+2.

وفاز الجناح المصري بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعدما فاز بها ضد المقاولون العرب في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 26.

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ماذا قدم شلبي ضد طلائع الجيش؟

دقائق: 90

تسديدات: 3

صناعة أهداف: 1

تمريرات صحيحة: 40 من 48

دقة تمريرات: 83%

مراوغات ناجحة: 5 من 5

عرضيات صحيحة: 6 من 8

استعادة الكرة: 7

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 7

ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي له مباراة مؤجلة.

بينما سقط طلائع الجيش في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 26 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وتكبد عماد النحاس هزيمته الرابعة في آخر 5 مواجهات ضد الزمالك مع المقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

وواصل السنغالي نداي تألقه مع الزمالك بتسجيل ثالث أهدافه مع الفريق في آخر 4 مباريات في الدوري المصري.