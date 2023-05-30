بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على جيرسون سبور برباعية

فاز طرابزون سبور على منافسه جيرسون سبور اليوم الثلاثاء بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 34 من الدوري التركي.

وحل طرابزون ضيفا على جيروسون سبور لملاقاته في ملعب جيرسون أتاتورك.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" فيها مع طرابزون بشكل كامل.

افتتح أوموت بوزوك أهداف المباراة في الدقيقة 30.

وعقب أربع دقائق سجل إينيس بردهي الهدف الثاني للضيوف.

وفي الدقيقة 59 أضاف أوموت بوزوك الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وأتم انستاسيوس باكاسيتاس رباعية طرابزون بهدف في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وقلص فاروق جينك النتيجة بهدف أول لأصحارب الأرض عقب دقيقتين.

وسجل رياض باجيتش هدفا ثانيا لفريقه في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة وصل رصيد طرابزون إلى 54 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب وبفارق 12 نقطة عن المركز الرابع الذي يحتله أدانا سبور.

فيما يبتعد طرابزون ملاحقه إسطنبول باشاك شهير بفارق نقطة وللأخير مباراة أقل.