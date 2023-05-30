الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي

خطف الزمالك انتصارا متأخرا على حساب طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل ثنائية الزمالك: حسام عبد المجيد وإبراهيما نداي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي له مباراة مؤجلة.

بينما سقط طلائع الجيش في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 26 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وتكبد عماد النحاس هزيمته الرابعة في آخر 5 مواجهات ضد الزمالك مع المقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

وواصل السنغالي نداي تألقه مع الزمالك بتسجيل ثالث أهدافه مع الفريق في آخر 4 مباريات في الدوري المصري.

























































التشكيل

شارك أحمد فتوح لأول مرة مع الزمالك منذ مباراة حرس الحدود منذ 47 يوما، لتكون مباراة أول ظهور له تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وتواجد ناصر منسي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وواصل أوسوريو الاعتماد على محمد صبحي في حراسة المرمى على حساب محمد عواد.

في المقابل واصل عماد النحاس الاعتماد على ثلاثي دفاعي بقيادة خالد سطوحي ومحمد فتح الله وأحمد أيمن منصور.

وقاد الثنائي بول جوليوس ومحمود وادي الهجوم.

وصف المباراة

أول تسديدة في اللقاء جاءت عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة العاشرة بعيدة عن المرمى.

استحواذ الزمالك كان أكثر وسط سيطرة لكن دون خطورة حقيقة.

في الدقيقة 16 أبعد الدفاع تسديدة أحمد سيد "زيزو" الضعيفة، ثم في الدقيقة التالية لم تهدد تسديدة سيد عبد الله مرمى محمد شعبان.

في الدقيقة 31 مرت رأسية زيزو أعلى العارضة.

أول رد من طلائع الجيش جاء في الدقيقة 32 بتسديدة من محمد شحاتة تصدى لها محمد صبحي في منتصف المرمى بسهولة كأول تسديدة في الشوط الأول على مرمى أحد الفريقين.

وفي الدقيقة 43 تصدى محمد شعبان لتسديدة مصطفى شلبي وثم حولها الدفاع لركنية، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

دفع أوسوريو بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من سيد عبد الله في بداية الشوط الثاني.

سدد نبيل عماد كرة تصدى لها حارس الطلائع بسهولة في الدقيقة 48، وتحصل اللاعب ذاته على أول بطاقة صفراء في اللقاء بعد جذب محمود وادي في منتصف الملعب في الدقيقة 54.

مع مرور ساعة من عمر اللقاء دفع أوسوريو بالثنائي ناصر منسي ومحمد أشرف "روقا" بدلا من نبيل عماد والجزيري على الترتيب.

في المقابل أجرى عماد النحاس أول تغيير للطلائع بمشاركة محمد شريف بدلا من بول جوليوس في الدقيقة 64.

وأشهر محمد الحنفي بطاقة صفراء في وجه مصطفى الخواجة لاعب وسط الجيش بعد عرقلة أحمد فتوح في الدقيقة 67.

في الدقيقة 71 شارك العربي بدر ومحمود وحيد بدلا من أحمد متعب ومصطفى الخواجة.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء سقط حاتم سكر متأثرا بالإصابة وعوضه محمد طارق في الدقيقة 72.

الهدوء ظل سائدا وسقط أحمد فتوح أرضا لتلقي العلاج حيث ظهر متأثرا بالإصابة ثم عاد مجددا لمواصلة المشوار.

وأشرك النحاس كل من خالد قمر وكريم طارق بدلا من محمود وادي وفريد شوقي في محاولا لخطف هدف الفوز في الدقيقة 77.

وكاد أحمد أيمن منصور أن يخطف هدف التقدم بتسديدة على الطائر بعد ركنية نفذت لكن كرته ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 78.

وبعد دقيقتين أرسل أحمد أيمن منصور عرضية داخل منطقة الست ياردات لكن رأسية محمد فتح لترتطم بظهر خالد قمر ثم أمسك بها محمد صبحي ليمنع الهدف الأول.

وفي الدقيقة 89 ومن ركنية نفذها زيزو سجل حسام عبد المجيد برأسية هدف التقدم القاتل للزمالك بعدما ارتقى أعلى من الجميع وارتطمت كرته بالقائم وسكنت الشباك.

وبذلك سجل عبد المجيد 7 أهداف مع الزمالك جميعها بكرات رأسية ومن صناعة أحمد سيد "زيزو".

وأضاف السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثاني للزمالك والثالث له مع الأبيض في الدوري بعدما حوّل عرضية مصطفى شلبي برأسية رائعة لهدف تعزيز التقدم، معلنا خطف 3 نقاط متأخرة لكتيبة أوسوريو.

video:1