الكشف عن تفاصيل معسكر منتخب مصر في شهر يونيو.. وموقف لاعبي الأهلي

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 21:01

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر تفاصيل معسكر الفراعنة الذي سيقام في شهر يونيو المقبل استعدادا للقاء غينيا.

وقال محمد غرابة: "سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب كاملة يوم 7 يونيو المقبل يليها مؤتمر صحفي بحضور روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب".

وأكمل "سينطلق المعسكر في العاشر من شهر يونيو المقبل ونسافر إلى المغرب بعد ذلك بيومين لملاقاة غينيا في الـ14 من الشهر ذاته".

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وأردف "سنعود للقاهرة في اليوم التالي للقاء غينيا".

وأضاف "فيما سنخوض مباراة ودية ضد جنوب السودان في الـ18 من شهر يونيو".

وعن موقف لاعبي الأهلي المشغولين بخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد قال غرابة: "سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي لمباراتهم في المغرب".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن غينيا ولكلاهما 9 نقاط.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.

مصر منتخب مصر غينيا جنوب السودان
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