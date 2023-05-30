ليكيب: ليفربول بدأ في مفاوضة نيس من أجل خيفرين تورام

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

ليليان تورام - ماركوس تورام - كيبرين تورام

افتتح ليفربول خط للمفاوضات مع فريق نيس الفرنسي للتعاقد مع لاعبه خيفرين تورام وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

ويريد ليفربول دعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل عقب رحيل كل من نابي كيتا وأليكس تشامبرلين وجيمس ميلنر.

ومن ضمن اللاعبين الذين يرغب ليفربول في التعاقد معهم هو خيفرين تورام لاعب نيس الفرنسي.

أخبار متعلقة:
هل يعود إلى يونايتد؟ فان دير سار يغادر أياكس خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يخض أي مباراة على ملعبه.. الفتوة بطلا لـ الدوري السوري 2022-2023 انتهت الدوري التركي - جيرسون (2) - (4) طرابزون.. انتصار رفاق تريزيجيه

وبدأ ليفربول في التفاوض مع نيس من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عاما.

تورام هو نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام والشقيق الأصغر لماركوس تورام لاعب فرنسا الحالي وبوروسيا مونشنجلادباخ.

تورام انتقل إلى نيس في 2019 قادما من موناكو.

وشارك تورام مع نيس خلال الموسم الحالي في 48 مباراة وسجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

ولعب تورام مع منتخب فرنسا الأول مباراة واحدة كانت خلال شهر مارس الماضي ضد هولندا في تصفيات يورو 2024 وخلالها شارك لمدة دقيقة واحدة.

ليفربول نيس خيفرين تورام
نرشح لكم
أول الراحلين.. تيليمانس يعلن رحيله عن ليستر آس: بنزيمة يقترب من اتحاد جدة المفاوضات بدأت.. أثليتك: تشيلسي يسمح لسيتي بالتحدث مع كوفاسيتش كولو مواني: رحيلي عن فرانكفورت؟ لست متسرعا وأريد أن أكون هداف الدوري تقرير: فلاهوفيتش يقترب من الانتقال إلى بايرن بيراميدز يجدد تعاقد بلاتي توريه دالوت مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2028 تمهيدا لرحيل رايا؟ برينتفورد يعلن التعاقد مع حارس فرايبورج
أخر الأخبار
كرة سلة - مصر تخسر من ألمانيا في بطولة العالم 3x3 بثاني الجولات 7 ساعة | كرة سلة
تايكوندو - سيف عيسى يتوج ببرونزية بطولة العالم للسنة الثانية على التوالي 7 ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - شانجون ساكرز الكوري يعلن تجديد تعاقد عاصم مرعي 7 ساعة | كرة سلة
اسكواش - نور الشربيني ومصطفى عسل إلى المربع الذهبي من بطولة الجونة 7 ساعة | رياضات أخرى
حتى مورينيو لم يكسر هيمنتهم.. دوري إشبيلية الأوروبي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يصرف مكافأة إجادة للاعبين عقب لقاء المقاولون العرب 8 ساعة | الدوري المصري
حجازي: شريط 3 مواسم مر أمام عيني عقب حسم لقب الدوري السعودي 8 ساعة | السعودية
طارق حامد: بعد هذه المباراة تأكدت بأننا سنحقق لقب الدوري السعودي 8 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية