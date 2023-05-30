ليكيب: ليفربول بدأ في مفاوضة نيس من أجل خيفرين تورام

افتتح ليفربول خط للمفاوضات مع فريق نيس الفرنسي للتعاقد مع لاعبه خيفرين تورام وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

ويريد ليفربول دعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل عقب رحيل كل من نابي كيتا وأليكس تشامبرلين وجيمس ميلنر.

ومن ضمن اللاعبين الذين يرغب ليفربول في التعاقد معهم هو خيفرين تورام لاعب نيس الفرنسي.

وبدأ ليفربول في التفاوض مع نيس من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عاما.

تورام هو نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام والشقيق الأصغر لماركوس تورام لاعب فرنسا الحالي وبوروسيا مونشنجلادباخ.

تورام انتقل إلى نيس في 2019 قادما من موناكو.

وشارك تورام مع نيس خلال الموسم الحالي في 48 مباراة وسجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

ولعب تورام مع منتخب فرنسا الأول مباراة واحدة كانت خلال شهر مارس الماضي ضد هولندا في تصفيات يورو 2024 وخلالها شارك لمدة دقيقة واحدة.