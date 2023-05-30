تقارير: بعد طعن ابن عمه.. اتهام كوينسي بروميس باستيراد كوكايين بقيمة 75 مليون يورو

اُتهم الهولندي كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو الروسي باستيراد أكثر من 1362 كيلوجرام من الكوكايين عام 2020 إلى هولندا.

كوينسي بروميس النادي : سبارتاك موسكو سبارتاك موسكو

وبحسب موقع "NOS" الهولندي فأن قيمة المضبوطات التي حاول إدخالها عن طريق ميناء أنتويرب البلجيكية تصل قيمتها لـ 75 مليون يورو عند بيعها في الشوارع بمدينة أمستردام.

وتضمنت المضبوطات 650 كتلة تزن كل منها كيلوجراما واحدا، والثانية يبلغ مجموعها 712 كيلوجراما.

وألقي القبض على رجلا مشتبه به في القضيو يوم 25 أبريل الماضي، وأعلن عن اعتقاله اليوم الثلاثاء 30 مايو الجاري.

وتعقد محاكمة في أمستردام يوم 5 يونيو، وربما لن يحضر لاعب سبارتاك موسكو الروسي.

وبحسب تقارير OM إذا لم يأت اللاعب الدولي إلى هولندا "يمكن للمحكمة أن تتعامل مع القضية دون حضوره، ولكن مع محام مفوض من قبله".

ولا تعد تلك أول قضية يواجها اللاعب في مسيرته حيث اعتقل في 2020 لاتهامه في حادثة طعن.

حدث ذلك خلال حفل عندما دخل بروميس في نقاش حاد مع أحد أفراد عائلته، وطعنه بسكين وتسبب له في جروح قوية في الركبة.

وبحسب التقارير فأن بروميس اعترف خلال مكالمة هاتفية توصلت لها الشرطة بطعن ابن عمه، وطالبت النيابة بسجنه لمدة عامين.

بروميس (31 عاما) سبق له اللعب في تفينتي وسبارتاك موسكو وإشبيلية وأياكس.

وخاض بروميس الموسم الجاري 32 مباراة بقميص سبارتاك موسكو سجل خلالها 22 هدفا في جميع المسابقات.

وارتدى كوينسي قميص منتخب هولندا في 50 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وغاب عن كأس العالم الأخيرة.