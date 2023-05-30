هل يعود إلى يونايتد؟ فان دير سار يغادر أياكس

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

فان دير سار

أعلن إدوين فان دير سار المدير التنفيذي لأياكس مغادرته منصبه رسميا اليوم الثلاثاء بعد 11 سنة قضاها رفقة النادي.

وسوف يغادر فان دير سار منصبه بداية من الأول من شهر يونيو المقبل، وأشار موقع النادي الهولندي الرسمي إلى ان الإدارة حاولت إثنائه عن قراره مؤقتا حتى شهر أغسطس المقبل ليشرف على سوق الانتقالات لكنه رفض.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت فان دير سار بالعودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد ليتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

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وقال حارس مرمى هولندا السابق: "بعد 11 سنة لي في الإدارة أعتقد أنني أديت علمي، لقد اختبرنا العديد من الأمور سويا وكانت رحلة مدهشة وشاقة".

وواصل "أنا ممتن للجميع ولكل من عمل معي وما حققناه سويا، أشعر أنني بحاجة للحصول على راحة والقيام بأمور أخرى".

وأتم "لم أشعر أنه من الجيد اتخاذ قرارات فيما يخص هذا النادي المدهش في الأشهر المقبلة لهذا قررت الاستقالة".

وبدأ فان دير سار عمله مع أياكس في عام 2012 كمدير للتسويق ومنذ عام 2016 تولى منصب المدير التنفيذي للنادي.

وكان يمتد تعاقد فان دير سار مع أياكس حتى عام 2025.

فان دير سار أياكس
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