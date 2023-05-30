انتهت الدوري التركي - جيرسون (2) - (4) طرابزون.. انتصار رفاق تريزيجيه

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرسون سبور ضد طرابزون في الجولة الـ 36 من الدوري التركي.

نهاية المباراة بفوز طرابزون بأربعة أهداف لهدفين.

ق80: جوووول ثااان لجيرسون سبور عن طريق رياض باجيتش.

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ق74: جوووول أول لجيرسون سبور عن طريق فاروق جيني.

ق72: جووووول راابع لطرابزون من ركلة جزاء عن طريق انستاسيوس باكاسيتاس.

ق59: جوووول ثالث لطرابوزن عن أموتو بوزوك.

بداية الشوط الثاني

ق34. جوووول الثااني لطرابزون عن طريق إنيس باردي.

ق30. جووول أول لطرابزون سبور عن طريق أموت بوزوك بصناعة إدين فيسكا.

المباراة ستبدأ بعد قليل

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون سبور
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