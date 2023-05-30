لم يخض أي مباراة على ملعبه.. الفتوة بطلا لـ الدوري السوري 2022-2023

توج نادي الفتوة بلقب الدوري السوري موسم 2022-2023 للمرة الثالثة في تاريخه بعد 33 عاما من الغياب.

وخاض الفريق الذي يمثل مدينة دير الزور جميع مبارياته في العاصمة السورية دمشق التي تبُعد 400 كيلومتر، بحسب تقارير سورية.

وارتفع رصيد الفريق الأزرق لـ 43 نقطة من 22 مباراة بعد الفوز في الجولة الأخيرة على المجد بنتيجة 4-1.

وحصد الفتوة اللقب بفارق نقطة وحيدة عن أهلي حلب الذي حل وصيفا.

وحل فريق جبلة ثالثا وتشرين حامل اللقب في المواسم الأخيرة في المركز الرابع.

وهبط فريقي المجد والجزيرة الذي اسُتبعد من الدوري إلى الدرجة الثانية السورية.

وحقق الفتوة اللقب الثالث له بعد موسمي 1989-90 و1990-91.

ويعد الجيش الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 17 لقبا.

وتوقف الدوري السوري الموسم الجاري ما يقارب شهرين بسبب الأثار المدمرة لزلزال ضرب سوريا وتركيا.

وشهد الموسم الحالي من الدوري السوري إيقاف أحمد الصالح لاعب نادي الجيش مدى الحياة. (طالع التفاصيل)