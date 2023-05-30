تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة جريسينسبور
الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 19:24
كتب : FilGoal
أعلن نيناد بجيليسيا المدير الفني لـ طرابزون سبور تشكيل فريقه لمواجهة فاتح جيرسينسبور في الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وظهر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وطرابزون في تشكيل فريقه الأساسي لهذه المباراة.
ويلعب طرابزون ضد فاتح جيرسينسبور في الجولة 36 من الدوري التركي.
وتأتي مشاركة تريزيجيه في التشكيل الأساسيللمرة الثانية على التوالي بعد مساهمته في أربع أهداف مع الفريق خلال المواجهة الماضية ضد كاراجومروك.
وشارك تريزيجيه خلال الموسم الحالي مع طرابزون في 39 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 8 آخرين.
ويحتل طرابزون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة عن كونياسبور صاحب المركز الخامس.
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