الدرجة الثالثة – بعد إنجاز كأس مصر وبني عبيد.. أحمد عيد يقود النجوم للتأهل إلى دوري المحترفين

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 19:21

كتب : رضا السنباطي

أحمد عيد عبد الملك

قاد أحمد عيد عبد الملك فريقه النجوم للصعود لدوري المحترفين بعد تغلبه على المريخ البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدف في دور الترقي.

وأصبح ذلك ثالث إنجاز يحققه أحمد عيد خلال الموسم الجاري بعدما قاد بني عبيد للتأهل لدوري الممتاز ب من خلال دورة الترقي التي انتهت في شهر مارس الماضي.

وعقب رحيله عن بني عبيد قاد لاعب الزمالك وحرس الحدود ومنتخب مصر السابق فريقه النجوم للتأهل لدور الـ16 لكأس مصر عقب الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

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والآن نجح في إتمام ثالث إنجازاته في الموسم بالتأهل لدوري المحترفين.

جدير بالذكر أن هناك نظام جديد ستشهده الكرة المصرية بداية من الموسم المقبل وسوف تزداد فيه درجاته حيث سيصبح كالتالي:

الدوري الممتاز

دوري المحترفين

دوري الممتاز ب

الدرجة الثالثة

الدرجة الرابعة

وبناء عليه سيتواجد النجوم الموسم المقبل في دوري المحترفين الذي سيتكون من 20 فريقا يتنافسون على الصعود للدوري الممتاز.

أما بني عبيد فريقه السابق فسيتواجد في دوري الممتاز ب والذي ينافس على الصعود لدوري المحترفين.

النجوم الدرجة الثالثة أحمد عيد عبد الملك
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