تشكيل الزمالك - ظهور فتوح الأول تحت قيادة أوسوريو ضد طلائع الجيش.. ومنسي على الدكة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 19:13

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك

عاد أحمد فتوح لتشكيل الزمالك الأساسي في مواجهة طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 23 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الثامنة مساءً اليوم الثلاثاء.

ويشارك فتوح لأول مرة مع الزمالك منذ مباراة حرس الحدود منذ 47 يوما، لتكون مباراة أول ظهور له تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

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ويتواجد ناصر منسي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

ويواصل أوسوريو الاعتماد على محمد صبحي في حراسة المرمى على حساب محمد عواد.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد طارق - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف جعفر - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

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