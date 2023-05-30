تشكيل طلائع الجيش - جوليوس ووادي يقودان الهجوم ضد الزمالك

أعلن عماد النحاس مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.

ويلعب طلائع الجيش ضد الزمالك بعد قليل على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الجيش وجود ثنائي هجومي مكون من بول جولس ومحمود وادي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

احراسة: محمد شعبان

الدفاع: محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي

الوسط: أحمد متعب – محمد شحاتة- فريد شوقي – مصطفى الخواجة - أحمد عبد الرحمن

الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.