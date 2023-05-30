تقرير: حكيمي يرغب في ترك سان جيرمان.. وهذه وجهته المفضلة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

نيمار و أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

يرغب أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان في الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار تقرير من شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن اللاعب المغربي لا يشعر بالراحة في سان جيرمان ولم يشعر بدعم النادي له خلال الأشهر الأخيرة في ظل أزمته في اتهامه بالتحرش.

وعلى الرغم من ذلك فإن حكيمي يعرف أن مسألة رحيله عن سان جيرمان لن تكون سهلة.

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وأشار التقرير إلى أن حكيمي يرغب في العودة لصفوف فريقه السابق ريال مدريد.

اللاعب صاحب الـ24 عاما ينتهي تعاقده مع سان جيرمان في صيف عام 2026.

ويعد حكيمي من ناشئي ريال مدريد وأعير منه إلى بروسيا دورتموند لعامين ثم انتقل إلى إنتر ميلان حيث قضى موسما وحيدا ومنه انضم إلى سان جيرمان.

حكيمي سان جيرمان ريال مدريد
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