تشافي: مانشستر سيتي رفض انضمام كانسيلو لـ برشلونة رغم موافقته

كشف تشافير هيرنانديز مدرب برشلونة عن اقتراب فريقه من التعاقد مع جواو كانسيلو خلال شهر يناير الماضي.

وشدد على أن إدارة مانشستر سيتي رفضت انضمام اللاعب لبرشلونة على الرغم من موافقته.

وقال تشافي عبر شبكة TV3: "طلبنا ضم جواو كانسيلو خلال شهر يناير الماضي ووافق على الانضمام إلينا ولكن مانشستر سيتي أخبرنا بعدم رغبته في انتقال اللاعب إلى برشلونة".

كانسيلو كان قد قضى النصف الثاني من الموسم معارا إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وشارك كانسيلو مع بايرن موينيخ في 21 مباراة خلال فترة الإعارة وسجل هدف وصنع 5 آخرين.

وتوج كانسيلو مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني كما توج بالدوري الإنجليزي في نفس الموسم مع مانشستر سيتي.

وسيعود صاحب الـ 29 عما إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل إلا في حال تفعيل بايرن ميونيخ بلند أحقية الشراء.