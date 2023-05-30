تشافي: مانشستر سيتي رفض انضمام كانسيلو لـ برشلونة رغم موافقته

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو وبيرناردو سيلفا - بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

كشف تشافير هيرنانديز مدرب برشلونة عن اقتراب فريقه من التعاقد مع جواو كانسيلو خلال شهر يناير الماضي.

وشدد على أن إدارة مانشستر سيتي رفضت انضمام اللاعب لبرشلونة على الرغم من موافقته.

وقال تشافي عبر شبكة TV3: "طلبنا ضم جواو كانسيلو خلال شهر يناير الماضي ووافق على الانضمام إلينا ولكن مانشستر سيتي أخبرنا بعدم رغبته في انتقال اللاعب إلى برشلونة".

أخبار متعلقة:
أوناجم: سنذهب إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية في نهائي أبطال إفريقيا رئيس نابولي: لويس إنريكي يفضل الدوري الإنجليزي.. وسأختار الأفضل لمواصلة دورة الفوز يوفنتوس يشدد على "صحة أفعاله" ويعقد صفقة لتجنب خصم نقاط إضافية تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن المباراة الأخيرة بالموسم

كانسيلو كان قد قضى النصف الثاني من الموسم معارا إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وشارك كانسيلو مع بايرن موينيخ في 21 مباراة خلال فترة الإعارة وسجل هدف وصنع 5 آخرين.

وتوج كانسيلو مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني كما توج بالدوري الإنجليزي في نفس الموسم مع مانشستر سيتي.

وسيعود صاحب الـ 29 عما إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل إلا في حال تفعيل بايرن ميونيخ بلند أحقية الشراء.

برشلونة جواو كانسيلو تشافي هيرنانديز
نرشح لكم
ماركا: كريم بنزيمة مستمر مع ريال مدريد ذا أثليتك: أسينسيو يختار باريس سان جيرمان وجهته المقبلة بنزيمة: مستقبلي؟ لنرى ماذا سيحدث بعد المباراة المقبلة.. والإنترنت هو من يتحدث برشلونة مهدد بالحرمان من دوري أبطال أوروبا هل يعلن بنزيمة رحيله عن ريال مدريد؟ تضارب جديد في الإعلام الإسباني هل ينتقل مودريتش إلى السعودية؟ تضارب إعلامي في إسبانيا أوكامبوس: كنت وحيدا أتدرب في غرفة ناشئين.. والآن أنا بطل أوروبا ليكيب: برشلونة قد يلجأ للدوري الأمريكي للتعاقد مع ميسي
أخر الأخبار
اسكواش - عسل ينتصر على الشوربجي في "معركة الجوارب".. ومفاجأة مدوية في السيدات ببطولة الجونة 6 ساعة | رياضات أخرى
كأس العالم للشباب - مشوار جامبيا يتوقف أمام أوروجواي في ثمن النهائي 8 ساعة | الكرة الإفريقية
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة 8 ساعة | المحترفون
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج 9 ساعة | الكرة الأوروبية
لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023 9 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة 10 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو 10 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب