رئيس نابولي: لويس إنريكي يفضل الدوري الإنجليزي.. وسأختار الأفضل لمواصلة دورة الفوز

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 18:08

كتب : FilGoal

جماهير نابولي تقتحم الملعب للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي

أوضح أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي موقف الإسباني لويس إنريكي من تولي تدريب الفريق خلفا لـ لوتشيانو سباليتي.

وكشف رئيس نابولي منذ أيام رحيل سباليتي عن تدريب الفريق بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

وقال دي لاورنتيس عبر قناة راي الإيطالية: "إنريكي مدرب رائع، قدم أداء جيدا حقا في برشلونة، لكنني أعتقد أنه يفضل الدوري الإنجليزي".

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وأضاف "يجب أن نتذكر أننا نتعامل مع بطولات أكثر جاذبية من بطولاتنا، مثل الدوري الإنجليزي. هناك عروض أفضل هناك. أود أن أقول له إنه سيجد طعاما أفضل هنا ولا توجد فجوة هناك".

وأردف "نحن نقيم العديد من المدربين باستخدام نظام 4-3-3 مع لاعبينا الاستثنائيين الذين نريد الاحتفاظ بهم".

وأكمل "قيمت حوالي عشرة مدربين يمكنهم استخدام هذه الخطة 4-3-3 وسأختار الأفضل لمواصلة دورة الفوز. أريد أن أفعل المزيد ولكني أحتاج إلى دعم من جميع جمهور نابولي".

وواصل "يجب ألا تكون التغييرات مخيفة حيث يجب استخدام كل شيء للتحسين. سنمضي قدما لكوننا الفريق الوحيد الذي يلعب في أوروبا منذ 14 عاما وهذا يوضح كل شيء عن القرارات المتعلقة بالمدربين".

وأتم "لدي ميزة لا يمكنني لعب كرة القدم، لكنني أعرف كيف أصبح رائد أعمال. يجب أن أكون عقلانيا وأن أفهم ما يحدث. لم أرتكب الكثير من الأخطاء في الوقت الحالي وآمل أن أستمر".

وكان عقد سباليتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع خيار للتمديد لعام آخر، ولكن سباليتي طلب إنهاء العقد في يونيو.

وتوج سباليتي مع الفريق بالدوري الإيطالي الغائب منذ عام 1990، والثالث في تاريخ النادي.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 87 نقطة من 37 مباراة، حيث فاز بـ 27 وتعادل في 6 وخسر 4.

وسجل نابولي تحت قيادة سباليتي 75 هدفا في الدوري الإيطالي كأقوى هجوم، وتلقى 28 هدفا فقط كأقوى دفاع.

ويلعب المدرب مباراته الأخيرة يوم 4 يونيو أمام سامبدوريا، بين جماهير الفريق الجنوبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

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