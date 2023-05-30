بيلد: بافار أبلغ بايرن برغبته في الرحيل هذا الصيف

يرغب الفرنسي بنيامين بافار مدافع بايرن ميونيخ في مغادرة النادي هذا الصيف، حسب جريدة بيلد.

عقد بافار مع البافاري يمتد حتى يونيو 2024.

وذكرت جريدة بيلد أن بافار أخبر إدارة بايرن برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعاني بافار من عدد الاستقرار مع بايرن ميونيخ إذ جلس على مقاعد البدلاء في مباريات عديدة قبل أن يشارك في النصف الثاني من الموسم بشكل أكبر.

ورجح التقرير إلى أن القرار جاء بعد إقالة المدير الرياضي حسن صالح حميديتيش والرئيس التنفيذي أوليفر كان مع تعيين يان كريستيان دريسن كمدير تنفيذي جديد.

وتشير تقارير عديدة إلى اهتمام أندية تشيلسي وبرشلونة وميلان بضم المدافع الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما.

قبل شهور، كشف بافار حقيقة رفضه الانتقال لصفوف إنتر في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وارتبط الظهير الفرنسي بالانتقال لصفوف إنتر لكن تعطل انتقاله.

وقال بافار لشبكة سبورت 1 وقتها: "لم أقل مطلقا إني أريد الرحيل، أعلم جيدا أنني في فريق كبير، الأجواء رائعة ومنظمة كبيرة".

وأكمل "أشعر بالراحة هنا، أحب النادي والجماهير وآمل أن أحقق أشياء كبيرة الموسم الحالي".

وواصل "الانتقال إلى إنتر؟ لا أحب الاستسلام في منتصف الرحلة، هدفي هو البقاء مع بايرن ميونيخ".

وأتم "أركز على تقديم كل شيء للنادي والفريق، وأريد الفوز بالعديد من الألقاب الممكنة مع بايرن ميونيخ".

وخاض بافار 43 مباراة الموسم المنصرم مع البافاري سجل خلالها 7 أهداف وصنع 1 وتوج باللقب في النهاية.

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