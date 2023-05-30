سكاي: صفقة بين يوفنتوس والمحكمة الإيطالية لتجنب خصم نقاط إضافية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

يوفنتوس

كشفت صحيفة سكاي سبورتس عن قيام نادي يوفنتوس بعقد صفقة مع المحكمة الفدرالية الإيطالية بشأن قضية الرواتب الكبرى.

يوفنتوس كان قد تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده بسبب قضايا الفساد المالي الذي أثبتت على النادي.

وفقا لسكاي فإن يوفنتوس قد عقد صفقة مع المحكمة الفدرالية الإيطالية مقابل الإقرار بالذنب الذي ارتكبه مسؤولي النادي السابقين في القضية الثانية المتعلقة برواتب اللاعبين مقابل الاكتفاء بعقوبة فرض غرامة مالية وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده.

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وتم تغريم يوفنتوس مبلغ 718 ألف يورو سيتم تقسيمهم بين النادي والمسؤولين السابقين.

وقبل جميع المسؤولين عقد الصفقة فيما عدا أندريا أنييلي رئيس النادي السابق الذي رفض التوقيع على الصفقة ولذلك قررت المحكمة إزالة منصبه بشكل نهائي مع إقامة محاكمة مخصصة له يوم 16 يونيو المقبل.

وضمن الصفقة لن يطعن يوفنتوس على القرار السابق بخصم نقاطه مقابل عدم فرض عقوبة خصم نقاط إضافية من رصيده.

وبذلك لن يشارك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بشكل نهائي إذ يمتلك الفريق 59 نقطة عقب خصم النقاط ليحتل المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وأنهى يوفنتوس جميع القضايا المتهم فيها النادي قبل بداية الموسم الجديد ليضمن عدم خصم نقاط جديدة وليدخل الموسم بدون مشكلات أو احتمالية التعرض لأي عقوبات جديدة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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