رومانو: أستون فيلا قدم عرضه الأول لأسينسيو

قدم نادي أستون فيلا العرض الأول لماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد للتعاقد معه خلال الموسم المقبل وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت.

ماركو أسينسيو النادي : ريال مدريد أستون فيلا

أسينسيو ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

الصحف الإسبانية كانت قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أغلق مفاوضات تمديد عقد اللاعب وسيرحل بشكل مجاني عقب نهاية الموسم.

وفقا لرومانو فإن أستون فيلا قد قدم عرضا للاعب الإسباني وتسير المفاوضات خلال الأيام الحالية.

الصحفي الإيطالي شدد على أن أسينسيو لم يتخذ قراره النهائي بعد لأنه ينتظر عرضا من باريس سان جيرمان الذي تواصل معه بالإضافة إلى بعض الأندية الإيطالية.

ويريد أستون فيلا الحصول على إجابة من اللاعب في أسرع توقيت ممكن.

وبحسب تقرير لموقع ريلوفو الإسباني، فإن أسباب رحيل أسينسيو رياضية بحتة، ولذلك انتظر منذ 1 يناير حين كان يحق له التوقيع مجانا على أن ينتقل بنهاية الموسم، نظرا لنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

وكان أسينسيو ينتظر تحويل وعود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وحديثه عن كونه لاعبا رئيسيا إلى حقيقة على أرض الملعب، ولكن أهميته في المواعيد الكبرى واصلت التضاؤل، حيث لعب بديلا في مباريات دوري أبطال أوروبا الإقصائية، وفي نصف نهائي ونهائي كأس ملك إسبانيا.

قدم ريال مدريد عرضين لتجديد عقد اللاعب، الأول خلال عطلة كأس العالم، والثاني قبل قرابة شهر بشروط محسنة ومكافآت لأدائه الجيد في الموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفا وصنع 8.

ووصلت تسهيلات الميرينجي في التفاوض إلى زيادة الراتب وترك عدد سنوات العقد ليحدده اللاعب، ولكن أسينسيو لم يكن يهتم بشيء سوى شعوره بأهميته كلاعب، بعد أن فاز بكل الألقاب المتاحة مع النادي الذي انضم إليه ناشئا في 2014.

وتوج أسينسيو بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرة واحدة، وتربطه عدة أنباء بالانتقال مجانا إلى الغريم برشلونة، وهو ما نفته أنباء أخرى.