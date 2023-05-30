مصدر من الزمالك لـ في الجول: لا صحة لأخبار رحيل أوسوريو.. المدرب يستعد لمباراة الجيش

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 13:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة التقارير التي تشير إلى رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض وسفره خارج مصر قبل مباراة طلائع الجيش.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا صحة لأخبار رحيل أوسوريو وسفره خارج مصر والمدرب يتواجد في معسكر الزمالك بشكل طبيعي ويستعد لقيادة الفريق أمام الجيش مساء اليوم".

وأضاف "أوسوريو لم يترك فندق الإقامة الخاص به بل طلب تغييره وانتقل إلى فندق آخر".

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وأكمل "المدرب الكولومبي يرغب في الاستمرار مع الزمالك رغم العروض التي تقدم له، إلا إذا كان هناك رأي آخر للإدارة البيضاء".

ويستعد الزمالك إلى مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة.

وقاد كارلوس أوسوريو الزمالك في 6 مباريات، تعادل مرتين وخسر مرة وفاز 3 مرات.

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