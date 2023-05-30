فان دير سار يترك منصبه كرئيس تنفيذي لنادي أياكس

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

فان دير سار

أعلن إدوين فان دير سار أسطورة حراسة المرمى في هولندا تركه منصبه كرئيس تنفيذي لنادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأكد فان دير سار أنه سيرحل عن أياكس في شهر يونيو المقبل، وذلك على الرغم من أنه وافق في وقت سابق على الاستمرار حتى 1 أغسطس من أجل مساعدة الإدارة الجديدة للنادي.

وقال فان دير سار: "بعد ما يقرب من 11 عاما الآن انتهيت من عملي مع أياكس".

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وأضاف "لقد مررنا بأشياء رائعة معا لكنها أيضا كانت فترة صعبة بشكل لا يصدق، أنا ممتن جدا للأشخاص الذين التقيت بهم وعملت معهم خلال مسيرتي الثانية في أياكس وما حققناه عبرها".

وخسر أياكس لقب الدوري الهولندي لأول مرة منذ 3 مواسم لصالح منافسه فينورد.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية الإنجليزية المنتشرة حول رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع فان دير سار وإعادته من جديد إلى قلعة أولد ترافورد ولكن هذه المنصب في منصب المدير الرياضي للنادي.

وحتى الآن لم يكشف فان دير سار البالغ من العمر 52 عاما وجهته المقبلة.

كحارس مرمى لعب فان دير سار مع مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2005 وحتى 2011.

أياكس فان دير سار
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