سلة - في الـ47 من عمره.. إسماعيل أحمد يتوج بالدوري اللبناني

توج إسماعيل أحمد أسطورة كرة السلة المصرية بلقب الدوري اللبناني مع فريق الرياضي.

وحسم الرياضي سلسلة النهائي بالفوز على منافسه دينامو بنتيجة 4-1 من أصل سبع مباريات ممكنة.

وفاز الرياضي في المباراة الخامسة بنتيجة 77-71.

وسجل سُمعة البالغ من العمر 47 عاما 6 نقاط خلال اللقاء.

استمع لتصريحات إسماعيل أحمد بعد التتويج.

واستعاد الرياضي اللقب من فريق بيروت فيرست كلوب الذي فاز به الموسم الماضي.

وعرز الرياضي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب إلى 30 لقبا.

اللقب هو الـ17 للرياضي في العصر الحديث.