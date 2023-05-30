سلة - في الـ47 من عمره.. إسماعيل أحمد يتوج بالدوري اللبناني

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

إسماعيل أحمد مع نادي الرياضي اللبناني

توج إسماعيل أحمد أسطورة كرة السلة المصرية بلقب الدوري اللبناني مع فريق الرياضي.

وحسم الرياضي سلسلة النهائي بالفوز على منافسه دينامو بنتيجة 4-1 من أصل سبع مباريات ممكنة.

وفاز الرياضي في المباراة الخامسة بنتيجة 77-71.

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وسجل سُمعة البالغ من العمر 47 عاما 6 نقاط خلال اللقاء.

استمع لتصريحات إسماعيل أحمد بعد التتويج.

@thisislebnews #اسماعيل>أحمد لـ “#هنا_لبنان”: "عم اتمرن كتير لضل قوم بدوري كرمال الفريق.. وهودي الجنود المجهولين"! @antonymajdalany #follow #basketball #alriyadi #dynamo #tiktok #foryoupage #beirut ##lebanon #beirut #trend #trending ♬ original sound - هنا لبنان this is lebanon

واستعاد الرياضي اللقب من فريق بيروت فيرست كلوب الذي فاز به الموسم الماضي.

وعرز الرياضي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب إلى 30 لقبا.

اللقب هو الـ17 للرياضي في العصر الحديث.

كرة سلة إسماعيل أحمد الرياضي اللبناني
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