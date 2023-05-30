دوري NBA - ميامي هيت يُجهض معجزة بوسطن.. ويضرب موعدا مع دنفر في النهائي

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 11:05

كتب : عمرو عبد المنعم

جيمي باتلر

توج فريق ميامي هيت بطلا للقسم الشرقي من دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين NBA وذلك بعد التفوق على بوسطن سيلتيكس.

وأخيرا وبعد سلسلة امتدت 7 مباريات استطاع ميامي هيت أن يحسم لقب بطل القسم الشرقي بالفوز على بوسطن 103-84.

لتنتهي السلسلة بنتيجة 4-3 لصالح ميامي الذي تقدم 3-0 أولا قبل أن يعود بوسطن بشكل مثير ويعادل السلسلة.

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ويفشل بوسطن في تحقيق أكبر عودة في تاريخ الأودار الإقصائية لدوري NBA لأي فريق تأخر 3-صفر في أي سلسلة.

وتأهل ميامي لنهائي NBA ليواجه دنفر ناجيتس بطل القسم الغربي.

.جيمي باتلر نجم ميامي كان أفضل المسجلين في المباراة برصيد 28 نقطة

وفاز جيمي أيضا بلقب MVP كأفضل لاعب في نهائي القسم الشرقي.

ولم يتبقى سوى القليل على نهاية موسم NBA لكن المتعة بالتأكيد ستكون حاضرة بين ميامي بقيادة باتلر ودنفر ناجيتس المتسلح بنجمه الصربي نيكولا يوكيتش.

NBA بوسطن سيلتيكس ميامي هيت جيمي باتلر
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