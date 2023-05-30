مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو والقنوات الناقلة.. الزمالك في الدوري وتريزيجيه في تركيا
الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 10:57
كتب : FilGoal
يستكمل الزمالك اليوم مبارياته في الدوري المصري من جديد عندما يواجه طلائع الجيش.
ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري.
وتقام المباراة في استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها حاتم بطيشة.
كما تستمر منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والمقامة في الأرجنتين.
وفي الدوري التركي يلعب فريق طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه ضد جيرسون سبور.
وإليكم كل مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.
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