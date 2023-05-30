كولر: أيمن أشرف ترتيبه الأخير بين مدافعي الأهلي ولا أستطيع أن أعده بالمشاركة

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لأول مرة أسباب عدم مشاركة أيمن أشرف مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 27 للدوري المصري.

وبسؤال كولر في المؤتمر الصحفي عن لماذا لا يشارك أيمن أشرف مع الأهلي فتحدث المدير الفني السويسري لأول مرة بشكل صريح.

وقال كولر: "سأتحدث بشكل صريح لأول مرة، جلست مع أيمن أشرف 3 مرات وتحدثت معه لأنه سألني لماذا لا أشارك وهل أنت غاضب مني وأخبرته أن لا يوجد أي أسباب شخصية تماما".

وأضاف "أحب أيمن أشرف على المستوى الإنساني ولكن الأمر بالنسبة لي هو كرة قدم بشكل بحت وقدرات فنية، لدي 5 مدافعين في قائمة الأهلي وأيمن هو رقم 5 ولا أستطيع تفضيله على لاعب أراه أفضل منه".

وواصل "إذا استطاع أيمن أشرف مع الوقت والتدريب أن يغير من ترتيبه بين مدافعي الأهلي سيحصل على فرصة ولكني لن أشركه في المباريات على حساب لاعب آخر أراه أفضل منه، ومن المستحيل أن أضم 5 مدافعين لقائمة كل مباراة".

وأتم تصريحاته "في الوضع الحالي أرى أيمن أشرف هو أقل مدافع في الأهلي ولا أستطيع أن أعده بأي فرصة وأقول هذا بمنتهى الصراحة، يجب أن يثبت نفسه وأن يكون أفضل ووقتها سيحصل على فرصة للمشاركة".

ولم يشارك أيمن أشرف مع الأهلي في أي دقيقة منذ قدوم كولر لتدريب الفريق في أي بطولة.