مؤتمر طولان: هدف الأهلي غير صحيح بنسبة مليون %.. ولم يصنعوا فرصا مؤكدة

يرى حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا أن هدف فوز الأهلي على فريقه لم يكن صحيحا.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري، وسجل الهدف حسين الشحا

وقال طولان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الظروف التي توليت بها تدريب سيراميكا صعبة لأن المباراة الأولى كانت ضد فيوتشر وبعد ثلاثة أيام واجهت الأهلي ولم نحصل على أي وقت للعمل ولكن اليوم الأولاد لعبوا بشكل جيد على مستوى التنظيم الدفاعي ولم تتح للأهلي فرص مؤكدة للتسجيل على عكس فرصة صلاح محسن التي إذا سددها على الأرض كانت ستكون هدفا بنسبة 100%".

وتابع "الأهلي أراح فريقه بالكامل وبدأ اليوم به ولكن أنا لا امتلك ذلك الخيار ولم أضع يدي على إمكانيات اللاعبين بشكل كامل ولكن أشكرهم على التنظيم ضد فريق مثل الأهلي وأرى أن الهدف الذي سجلوه في مرمانا غير صحيح بنسبة مليون % وكل من شاهده أقر بذلك".

وواصل "أتمنى التوفيق للأهلي في مواجهة الوداد وأن يحقق الفوز ذهابا وإيابا".

وأضاف "التوقيت لا يخدمني نهائيا خصوصا أننا نعتمد على طريقة لعب معينة ولكن لا أجد الوقت لتنفيذها وما جعلني أوافق على خوض تجربة سيراميكا كليوباترا كان ثقتي في العناصر التواجدة".

وأتم "اللاعبين قدموا مباراة رائعة ضد فيوتشر وكان من المفترض أن نفوز بنتيجة كبيرة واليوم واجهنا الأهلي صاحب العناصر الأفضل في مصر وأنا أعمل على الجانب المعنوي والنفسي وثقتي كبيرة في الأولاد وإمكانياتهم وقدرتهم على تجاوز تلك المرحلة".