برشلونة أم الهلال؟ ميسي يقرر وجهته المقبلة خلال أيام

يقترب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة وقائد منتخب الأرجنتين من اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

جاء ذلك وفقا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، الذي ذكر أن ليو سيتخذ قراره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رومانو إن ذلك لا يضمن أن ميسي سيعلن عن وجهته القادمة في الأيام التالية، ولكنه سيحدد هذه الوجهة.

ولم يتقدم برشلونة بعرض رسمي بعد، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

أما عرض الهلال السعودي، فيؤكد رومانو أنه كما هو منذ أبريل الماضي.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أبدى ترحيبه بعودة ليونيل ميسي في تصريحاته لصحيفة سبورت الكتالونية، قائلا: "عودة ميسي إلى برشلونة ذات معنى بالنسبة لي. أنا المسؤول عن كرة القدم في هذا النادي، وليس لدي أي شك في أن ميسي سيساعدنا. هذا ما أخبرت به رئيس النادي (خوان لابورتا)"

وعن العوامل المتحكمة في قرار عودة ميسي إلى برشلونة، كان تشافي قد قال في المؤتمر الصحفي الماضي إن الأمر يتوقف على قرار اللاعب الأرجنتيني الآن.

وعلى ذلك علق المدرب: "من الصعب أن تضع نفسك مكان لاعب فاز بكل شيء. لا أعرف أي شكوك يمكن أن تساوره، ربما مشروع آخر، ربما رحيل اللاعبين المقربين منه مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. لا أعرف، فلست في رأسه".

واختتم "فيما يخص العلاقة التي تجمعني به فقد كنت واضحا للغاية. الباب مفتوح أمامه هنا إذا أراد القدوم. ليس لدي ي شكوك كمدرب، ولذلك أقول إن الأمر يتوقف على قراره الشخصي".

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

وبطبيعة الحال، لعب ميسي وتشافي معا حتى رحيل الأخير في 2015 إلى السد القطري.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان، ونجح في التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني في الموسم الذي يوشك على نهايته الآن.