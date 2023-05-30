أشرف صبحي: لدينا طموح لاستضافة كأس العالم 2030 أو 2034.. وموقف كأس الأمم

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن نية مصر بالتقدم لاستضافة كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية فيما بعد 2030.

كما تحدث صبحي عن ادعم الوزارة للأندية الشعبية مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد: "أخبرت نادي الاتحاد إننا سندعمه بـ 10 ملايين جنيه ولكن مع ضرورة إنشاء قطاع استثماري لمساعدة نفسه ولتنظيم الأمور وقبل سفر محمد مصيلحي لليونان نصحته بعدم الرد على أي شخص للتفكير في موضوع الاستقالة كما نصحته بضرورة استمرار مجلس إدارته".

وواصل "مشكلة الاتحاد في الفرع الثاني للنادي وبسبب خلافات بينه وبين المحافظة وتحدثت مع المحافظ وطلبت منه مساندة النادي كما يحدث بين مع الإسماعيلي والمصري وسأذهب لاجتمع مع مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى خلال الأسبوع الحالي".

وتابع "ساعدنا الإسماعيلي بحاولي 121 مليون جنيه على فترات منذ المجلس السابق لأن النادي كان مطالبا بدفعهم، كما ساندنا المصري عن طريق المساهمة في 75 % من تكلفة بناء الاستاد الجديد بينما تتحمل المحافظة القيمة الباقية".

وأجاب "متى تصبح منتخبات مصر مثل السنغال حاليا؟ نحتاج إلى الكثير من العمل والتنظيم وأن يتواجد شخص يخطط بشكل جيد لفترة زمنية طويلة".

وأكمل "نحن نختلف عن إفريقيا لأننا نمتلك دوري محلي قوي والعديد من المؤسسات ولذلك يسهل بناء أجيال قوية ولكن منتخبات غرب إفريقيا تقوم ببناء ما يشبه الحضانات أو المزارع للاعبين الذين يلعبون في المنتخبات وهم جاهزين لذلك رغم عدم امتلاكهم لدوريات قوية".

وشدد "الجيل الحالي من منتخب مصر يمتلك 6 أو لاعبين محترفين على أعلى مستوى مع دوري ليس بالسيء ويجب علينا أن نكمل العمل على مكتسبات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون وأن نخطط حتى كأس العالم 2026 وما بعده".

واستمر "إمكانية استضافة كأس الأمم الإفريقية؟ نرى أننا تجاوزنا ذلك الأمر وطموحنا أصبح نحو شيء آخر ولن ننافس أشقائنا على أمر أنتهينا منه وأخبرنا اتحاد الكرة بذلك".

وكشف "لدينا طموح لدخول المنافسة على تنظيم كأس العالم 2030 أو 2034 برفقة دولتين أخرتين وحاليا نحن نقوم بدراسة الوضع لتحديد السنة المناسبة للتقدم بالملف ولا يوجد تأكيد على اسم الدولتين حتى الآن ولا نريد أن نكرر فشل -صفر المونديال- الذي حدث في 2010 ويجب أن نقف على أرض صلبة قبل التحرك نحو أي شيء".

وأتم "في 2018 قلت إننا نستطيع أن ننظم كأس الأمم الإفريقية في اليوم التالي وعلينا أن نكون جاهزين لاستضافة كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية بداية من عام 2030".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية تقدم مصر بملف مشترك مع اليونان والسعودية لاستضافة كأس العالم 2030.