بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا

طوى الأهلي صفحة الدوري المصري مؤقتا بالفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 27.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة وشهدت فوز الأحمر بهدف حسين الشحات.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى 62 نقطة في الصدارة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 4 مباريات أكثر.

وسيتوقف الأهلي عن اللعب في المسابقة المحلية من أجل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

بعدها يواصل الأهلي سعيه لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث توج الزمالك بآخر نسختين على التوالي.

والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

ترتيب الدوري:

1- الأهلي: 62 نقطة - 24 مباراة

2- بيراميدز: 58 نقطة - 28 مباراة

3- فيوتشر: 54 نقطة - 28 مباراة

4- الزمالك: 47 نقطة - 28 مباراة

الثلاثي من الثاني للرابع يملك 6 مباريات متبقية، ليصبح حد كل منهم الأقصى هو 18 نقطة فوق رصيده الحالي.

حد الزمالك الأقصى هو 65 نقطة، وبالتالي يفقد الأبيض فرصة الدفاع عن اللقب رسميا بمجرد حصول الأهلي على 4 نقاط

أما حد فيوتشر الأقصى هو 72 نقطة، وبالتالي يحتاج الأهلي إلى 11 نقطة لإقصائه من المنافسة دون النظر إلى نتائجه.

أخيرا بيراميدز هو الطرف الذي يملك عمرا أطول في الصراع، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله 15 نقطة فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ 5 انتصارات من مبارياته العشر المتبقية، بواقع 4 مؤجلات و6 جولات.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.