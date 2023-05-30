مؤتمر كولر: هذه الطريقة لن تنفع في نهائي إفريقيا.. ولي حديث مع عبد المنعم

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 00:17

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - سيراميكا - مارسيل كولر

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه من مستوى فريقه أمام سيراميكا كليوباترا رغم تحقيق الفوز.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري، وسجل الهدف حسين الشحات.

وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الأمر الجيد الوحيد اليوم هو الفوز على سيراميكا وبخلاف ذلك أنا غير سعيد على الإطلاق من الأداء في الملعب".

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وأضاف "المنافس جعل المباراة صعبة علينا رغم أننا كنا نستطيع بالتأكيد اللعب بشكل أفضل".

وأكمل "بعد الهدف غاب التركيز عنا والكل كان يركض إلى الأمام ولا يعود اللاعبين للدفاع والفرص أتيحت أمام المنافس للتسجيل وكان من الممكن أن نعاقب على هذه الطريقة التي لعبنا بها".

وشدد "أقول كلام واضح وصريح.. إذا لعبنا بهذا الشكل الأسبوع المقبل فلن يكون هذا كافيا لتحقيق هدفنا".

وواصل "نحتاج للمزيد من الإصرار والتركيز وأن نظهر بشكل مختلف تماما عما ظهرنا به اليوم".

وأردف "مشكلة إهدار الفرص السهلة ونسبة إحراز الأهداف القليلة قائمة مع الفريق منذ بداية الموسم".

وشرح "غياب التركيز أكبر العوامل التي تتسبب في إهدار الأهداف، وكذلك عدم محاولة اللاعب أن يضع الكرة في الشباك بـ(غل)".

وبسؤاله عن احتفاظ محمد عبد المنعم بالكرة لأوقات كثيرة رد قائلا في ختام تصريحاته: "سيكون لي حديثا معه".

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