منافس الأهلي - بهدفي الدفاع.. الوداد يهزم المغرب التطواني قبل نهائي دوري الأبطال

تغلب الوداد على المغرب التطواني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المغربي.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أرسين زولا - أمين فرحان - أيوب العملود - يحيى عطية الله

خط الوسط: مؤيد اللافي - جلال داودي - رضا جعدي

خط الهجوم: محمد أوناجم - حميد أحداد - سيف الدين بوهرة

سجل المدافع أمين فرحان الهدف الأول في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 75 أضاف الظهير الدولي يحيى عطية الله ثاني الأهداف.

الفوز رفع رصيد الوداد إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الجيش الملكي المغربي المتصدر.

وفاز الجيش الملكي على الفتح الرباطي بنفس النتيجة في نفس التوقيت.

ويبقى في عمر الدوري المغربي 4 جولات فقط، ويستمر الوداد في محاولات الاحتفاظ باللقب.

على الجانب الآخر فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في مباراة مؤجلة هي آخر ما سيلعب الأحمر في المسابقة المصرية، لحين الانتهاء من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.