بعد أن هز شباك سيراميكا.. الشحات يصل للمشاركة التهديفية رقم 15 في الموسم

الإثنين، 29 مايو 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - هدف حسين الشحات

واصل حسين الشحات لاعب الأهلي مشاركته في الأهداف لفريق خلال الموسم الحالي سواء بالتسجيل أو الصناعة.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري، وسجل الهدف حسين الشحات.

وجاء هدف الشحات في الدقيقة 56 بعد مراوغة رائعة لدفاع سيراميكا وتسديدة في الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لـ حسين الشحات في الدوري المصري هذا الموسم.

كما هو الهدف رقم 7 في مختلف البطولات في الموسم الجاري أيضا، بواقع هدفين في الدوري وهدف في كأس العالم للأندية و4 في دوري أبطال إفريقيا.

وهي المشاركة التهديفية رقم 15 لحسين الشحات هذا الموسم بعدما سجل 7 وصنع 8 أهداف.

الأهلي الدوري المصري حسين الشحات
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