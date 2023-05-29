بعد أن هز شباك سيراميكا.. الشحات يصل للمشاركة التهديفية رقم 15 في الموسم
الإثنين، 29 مايو 2023 - 23:46
كتب : FilGoal
واصل حسين الشحات لاعب الأهلي مشاركته في الأهداف لفريق خلال الموسم الحالي سواء بالتسجيل أو الصناعة.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري، وسجل الهدف حسين الشحات.
وجاء هدف الشحات في الدقيقة 56 بعد مراوغة رائعة لدفاع سيراميكا وتسديدة في الشباك.
ويعد هذا الهدف هو الثاني لـ حسين الشحات في الدوري المصري هذا الموسم.
كما هو الهدف رقم 7 في مختلف البطولات في الموسم الجاري أيضا، بواقع هدفين في الدوري وهدف في كأس العالم للأندية و4 في دوري أبطال إفريقيا.
وهي المشاركة التهديفية رقم 15 لحسين الشحات هذا الموسم بعدما سجل 7 وصنع 8 أهداف.
video:1
نرشح لكم
مؤتمر طولان: هدف الأهلي غير صحيح بنسبة مليون %.. ولم يصنعوا فرصا مؤكدة أشرف صبحي: لدينا طموح لاستضافة كأس العالم 2030 أو 2034.. وموقف كأس الأمم بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا مؤتمر كولر: هذه الطريقة لن تنفع في نهائي إفريقيا.. ولي حديث مع عبد المنعم الاختبار الأخير قبل نهائي إفريقيا.. الأهلي يهزم سيراميكا بهدف الشحات أشرف صبحي: لا يوجد نية لبيع الأهلي.. ولا نجامل أي من الأندية كامل الوزير رئيسا شرفيا لنادي المنصورة حوار في الجول - المدير التنفيذي لـ توت يتحدث عن النجاح السريع للنادي.. وطموحه في المستقبل