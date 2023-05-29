الاختبار الأخير قبل نهائي إفريقيا.. الأهلي يهزم سيراميكا بهدف الشحات

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لـ الأهلي في الدوري قبل أن يتوقف عن اللعب في المسابقة المحلية من أجل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 62 في الصدارة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولا يزال هناك 4 مباريات مؤجلة للأحمر.

وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 31 في المركز الـ12.

هدف فوز الأهلي جاء عن طريق حسين الشحات.

الأحمر يحافظ على نظافة شباكه

وحافظ الأهلي على نظافة شباكه في الدوري المصري للمباراة السادسة على التوالي.

ولم تتلقى شباك الأهلي سوى هدفا واحدا فقط خلال آخر 14 مباراة في مختلف البطولات.

وصف المباراة

تشكيل الأهلي- مصطفى شوبير في حراسة المرمى، بيرسي تاو، وكهربا، والشحات يقودون هجوم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا 🔴✅#في_الدوري pic.twitter.com/BL916kWbbl — FilGoal (@FilGoal) May 29, 2023

استعاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيله الأساسي أمام سيراميكا في غياب محمد الشناوي الموقوف وعلي لطفي وحمدي فتحي المصابين.

ليستمر مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعد لقاء طلائع الجيش الماضي.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وظهرت أول خطورة على المرمى في الدقيقة 25 بعد توغل من حسين الشحات وتمريرة إلى كهربا الذي سدد أعلى العارضة.

وفي الجزء الأخير من الشوط الأول ضغط الأهلي بقوة في محاولة تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى.

وأهدر كهربا أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول في الدقيقة الأخيرة بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من عمرو السولية وضعته في مواجهة محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، لكنه سدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني اندفع الأهلي للهجوم بقوة في محاولة للتسجيل المبكر في مرمى سيراميكا.

لكن هجمات سيراميكا المرتدة كادت أن تسفر عن هدف أول بعدما انفرد صلاح محسن بالمرمى الأحمر وحاول وضع الكرة من أعلى مصطفى شوبير، لكن حارس الأهلي تصده له ببراعة وأنقذ مرماه من الهدف.

هدف وتوقف اللعب

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الأول في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة طويلة من محمود متولي وراوغ الدفاع وسدد في شباك محمد بسام.

لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل ولم يحتسب الهدف.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة اللعبة في الفيديو، قبل أن يحتسب الحكم الهدف لعدم وجود تسلل على الشحات.

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وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج بنزول محمد شريف وأحمد عبد القادر بدلا من كهربا وحسين الشحات في الدقيقة 78.

وكاد الأهلي أن يسجل الثاني بعد هجمة مرتدة من عبد القادر الذي مرر كرة إلى السولية داخل منطقة الجزاء وتابعها محمد شريف ثم أليو ديانج لكنها اصطدمت في أقدام دفاع سيراميكا وذهبت بعيدا.

ومرة أخرى تألق مصطفى شوبير وتصدى لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء كادت تسفر عن التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع استمر الأهلي في إهدار الفرص، وأضاع بيرسي تاو فرصة إضافة الهدف الثاني مرتين الأولى بعد أن ضغط محمد شريف على الدفاع وقطع الكرة ومررها له أمام المرمى لكنه سدد في السماء.

والثانية بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.