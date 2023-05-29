قائمة إيطاليا - تواجد بونوتشي وغياب تونالي وبوليتانو

أعلن روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر يونيو.

وشهدت قائمة إيطاليا تواجد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس وزميله فيديريكو جاتي، بينما غاب ساندرو تونالي نجم وسط ميلان وماتيو بوليتانو مدافع يوفنتوس.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – أليكس ميريت (نابولي) – جوجيليمو فيكاريو (إمبولي).

الدفاع: فيديريكو باسكيروتو (ليتشي) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – أليساندرو بونجيورونو (تورينو) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – أليساندرو فلورينزي (ميلان) – فيديريكو جاتي (يوفنتوس) – ليوناردو سبينازولا (روما) – رافاييل تولوي (أتالانتا).

الوسط: بريان كريستانتي (روما) – دافيد فراتيسي (ساسولو) – جورجينيو (أرسنال) – أليساندرو لوكاتيلي (يوفنتوس) – لورينزو بيليجريني (روما) – ماتيو بيسينا (مونزا) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) – نيكولا زانيولو (جالاتاسراي).

الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) – فيديريكو كييزا (يوفنتوس) – ويلفريد جنونتو (ليدز يونايتد) – تشيرو إموبولي (لاتسيو) – جياكومو راسبادوري (نابولي) – ماتيو ريتيجي (تيجري المكسيكي) – ماتيا زاكاجني (لاتسيو).

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم 15 يونيو وفي حالة تحقيق الفوز سيلعب في المباراة النهائية ضد الفائز من هولندا وكرواتيا.

وكان منتخب فرنسا قد توج بالنسخة الأخيرة من البطولة في العام الماضي، بينما حقق منتخب البرتغال اللقب الأول.