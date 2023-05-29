تشافي: ميسي ليس موضع شك في برشلونة.. وهذا ما يتوقف عليه قرار عودته

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن موقفه من عودة ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني مرة أخرى إلى صفوف الفريق.

وقال تشافي في تصريحاته لصحيفة سبورت الكتالونية: "عودة ميسي إلى برشلونة ذات معنى بالنسبة لي. أنا المسؤول عن كرة القدم في هذا النادي، وليس لدي أي شك في أن ميسي سيساعدنا على هذا الصعيد".

وأضاف "هذا ما أخبرت به رئيس النادي (خوان لابورتا). لا أملك أي شك لأنه لا يزال لاعبا حاسما ولا يزال جائعا، وهو فائز وقائد ومختلف، فنحن لا نملك فريقا بنفس موهبة التي كنا نملكها في 2010 على سبيل المثال".

وأوضح "ميسي سيجلب لنا هذا الموهبة، والكرة الأخيرة والضربات الثابتة والأهداف. لا شك لديّ أنه سيضيف الكثير للطريقة التي نريد اللعب بها".

وبسؤاله عما إذا كان يتحدث معه مؤخرا قال تشافي: "بالطبع أتحدث معه. صحيح أننا فزنا بالدوري في حقبة ما بعد ميسي وهذا استحقاق مهول".

وتابع "ربما لا يحظى ذلك الأمر بالتقدير الكافي، ولكن الخوف الأكبر لدينا كمشجعين لبرشلونة كان: ماذا سنفعل حين يرحل ليو"؟

وواصل "لقد نجى برشلونة، وأعتقد أننا أعدنا بناء الفريق بشكل جيد، وفزنا بالدوري وكأس السوبر، والأمر كبير لأننا فعلناها بدون أفضل لاعب في تاريخ النادي وكرة القدم".

وأخيرا عن العوامل المتحكمة في قرار عودة ميسي إلى برشلونة، كان تشافي قد قال في المؤتمر الصحفي الماضي إن الأمر يتوقف على قرار اللاعب الأرجنتيني الآن.

وعلى ذلك علق المدرب: "من الصعب أن تضع نفسك مكان لاعب فاز بكل شيء. لا أعرف أي شكوك يمكن أن تساوره، ربما مشروع آخر، ربما رحيل اللاعبين المقربين منه مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. لا أعرف، فلست في رأسه".

واختتم "فيما يخص العلاقة التي تجمعني به فقد كنت واضحا للغاية. الباب مفتوح أمامه هنا إذا أراد القدوم. ليس لدي ي شكوك كمدرب، ولذلك أقول إن الأمر يتوقف على قراره الشخصي".

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

وبطبيعة الحال، لعب ميسي وتشافي معا حتى رحيل الأخير في 2015 إلى السد القطري.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان، ونجح في التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني في الموسم الذي يوشك على نهايته الآن.