أشرف صبحي: لا يوجد نية لبيع الأهلي.. ولا نجامل أي من الأندية

الإثنين، 29 مايو 2023 - 22:40

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

نفى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأقاويل التي تثار حو إمكانية بيع نادي الأهلي أو أي من الأندية الحكومية المصري.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد أي حقيقة أو نية لبيع نادي الأهلي إلى رجل أعمال أو طرح أسهمه في البورصة والأمر غير مطروح".

وتابع "قانون الرياضة الحالي يسمح بإنشاء الشركات لكرة القدم ولكن لا يعطي فرصة لمجلس إدارات الأندية بالدخول في الشركات وهو ما يسبب بعض المشكلات وهذا ما حدث مع الأهلي ولذلك نعمل على تغيير ذلك الجزء من القانون لأننا نحاول التسهيل على المؤسسات وهذا قد يتيح مثلا بيع أسهم شركة نادي الأهلي لكرة القدم وليس بيع نادي الأهلي وسيحق لمجلس الإدارة التواجد بعدد من المقاعد في الشركة وفي النهاية يحق أيضا عدم بيع الأسهم لأننا لا نفرض هذا الأمر على الأندية"

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وأضاف "لا يوجد مجاملة للأهلي أو لغيره وأيضا لا نعارض أي من الأندية ولكن يوجد نظام عمل، جميعنا نقف خلفه في النهائي ضد الوداد".

وأتم "مجاملة الزمالك؟ ما قيل مع الزمالك قيل مع الأنديىة الأخرى أيضا وفي النهاية وزير الشباب والرياضة ملك لكل من يديره بطلباته المشروعة ولا توجد مجاملة لأي ناد من الأندية".

الأهلي كان قد أعلن إنشاء شركة لكرة القدم برئاسة ياسين منصور ولكنهم قدموا استقالتهم قبل أن يعلن الأهلي إنشاء الشركة من جديد برئاسة عدلي القيعي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأهلي الزمالك
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